ബ്രിജ് ഭൂഷൺ സിംഗിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയതിനെതിരെ വനിതാ ഗുസ്തി താരങ്ങൾ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ

ബ്രിജ് ഭൂഷൺ സിംഗിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയതിനെതിരെ വനിതാ ഗുസ്തി താരങ്ങൾ സെഷൻസ് കോടതിയിൽtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ റെസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ മുൻ പ്രസിഡന്റും ബി.ജെ.പി നേതാവുമായ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിംഗിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ വിചാരണ കോടതി വിധിക്കെതിരെ നാല് വനിതാ ഗുസ്തി താരങ്ങൾ ഡൽഹി സെഷൻസ് കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ബ്രിജ് ഭൂഷണെയും കൂട്ടുപ്രതിയായ വിനോദ് തോമറിനെയും വെറുതെവിട്ടുകൊണ്ട് ആഗസ്റ്റ് 3-ന് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അപ്പീൽ ശനിയാഴ്ച സെഷൻസ് കോടതി പരിഗണിച്ചേക്കും.
വിചാരണ കോടതിയുടെ വിധി വെറും ഊഹാപോഹങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്നും, ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാകുന്ന സ്ത്രീകളുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഴഞ്ചനും ഏകപക്ഷീയവുമായ മുൻവിധികളാണ് വിധിയുടെ ന്യായീകരണമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും താരങ്ങൾ അപ്പീലിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സാക്ഷിമൊഴികളും തെളിവുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് പകരം, നിസ്സാരവും അപ്രധാനവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ബ്രിജ് ഭൂഷണെതിരായ കേസ് പൂർണമായി തള്ളിക്കളയുകയാണ് കോടതി ചെയ്തതെന്ന് താരങ്ങൾ ആരോപിച്ചു.
ആറ് വനിതാ ഗുസ്തി താരങ്ങൾ നൽകിയ പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബ്രിജ് ഭൂഷണെതിരെ ഡൽഹി പോലീസ് കേസെടുത്തത്. 2023 ജൂൺ 15-ന് സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ (ഐ.പി.സി 354), ലൈംഗികച്ചുവയോടെയുള്ള പെരുമാറ്റം (354എ), സ്ത്രീകളെ പിന്തുടർന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തൽ (354 ഡി), ക്രിമിനൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ (506(1)) എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് 2024 മെയ് 10-ന് വിചാരണ കോടതി ബ്രിജ് ഭൂഷണെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തി.
എന്നാൽ, 2026 ആഗസ്റ്റ് 3-ന് ബ്രിജ് ഭൂഷണെയും വിനോദ് തോമറിനെയും കോടതി കുറ്റവിമുക്തരാക്കുകയായിരുന്നു. കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും ആരോപിച്ച വിചാരണ കോടതി, വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട പരാതികൾ ആസൂത്രിതവും മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയതുമാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. 2023-ൽ ജന്തർ മന്ദറിൽ സമരം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇത്തരം ലൈംഗികാരോപണങ്ങൾ ആരും ഉന്നയിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും, പിന്നീടാണ് ഒരേ സ്വഭാവത്തിലുള്ള പരാതികൾ തയ്യാറാക്കി നൽകിയതെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ശേഷവും ഇരകൾ ബ്രിജ് ഭൂഷണുമായി സൗഹൃദം നിലനിർത്തുകയും കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾക്കും വിവാഹങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന വാദവും കുറ്റവിമുക്തനാക്കലിന് കാരണമായി കോടതി വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. ഈ വാദങ്ങളെ പൂർണമായി ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ടാണ് താരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
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