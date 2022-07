മഴദേവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ബി.ജെ.പി എം.എൽ.എയെ ചെളിയിൽ കുളിപ്പിച്ച് സ്ത്രീകൾ

ലക്നൗ: മഴദേവനായ ഇന്ദ്രനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ എം.എൽ.എയെ ചെളിയിൽ കുളിപ്പിച്ച് സ്ത്രീകൾ. ഉത്തർപ്രദേശിലെ മഹാരാജ്ഗഞ്ചിലെ പിപർദിയൂറയിലാണ് സംഭവം. ബി.ജെ.പി എം.എൽ.എ ജയ് മംഗൾ കനോജിയയെയും മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് കൃഷ്ണ ഗോപാൽ ജയ്‌സ്വാളിനെയുമാണ് ചെളിവെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിച്ചത്.

പ്രദേശത്തെ ഉന്നതരും ആദരണീയരുമായ വ്യക്തികൾ ചെളിയിൽ കുളിച്ചാൽ, മഴദൈവം പ്രസാദിക്കുകയും ജനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രദേശത്തെ വിശ്വാസം. ഇരുവരെയും ചെളിയിൽ മുക്കിയ ശേഷം സ്ത്രീകൾ ഇന്ദ്രദേവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ നാടൻ പാട്ടുകൾ പാടുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ഇന്ദ്രൻ സന്തോഷവാനായിരിക്കുമെന്നും മഴയിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നും സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞു.

#WATCH | Women in Pipardeura area of Maharajganj in Uttar Pradesh throw mud at MLA believing this will bring a good spell of rainfall for the season pic.twitter.com/BMFLHDgYxb