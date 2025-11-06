Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 11:00 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 11:00 PM IST

    തെരുവുനായ് ആക്രമണം: 20 ലക്ഷം നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹരജി

    തെരുവുനായ് ആക്രമണം: 20 ലക്ഷം നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹരജി
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹ​ര​ജി. ഡ​ൽ​ഹി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ്രി​യ​ങ്ക റാ​യ് എ​ന്ന സ്ത്രീ​യാ​ണ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    പ​ഞ്ചാ​ബ്-​ഹ​രി​യാ​ന ഹൈ​കോ​ട​തി 2023ൽ ​പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച വി​ധി​യി​ൽ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച ഫോ​ർ​മു​ല ആ​ധാ​ര​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രി 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. നാ​യ് ക​ടി​ച്ച​പ്പോ​ൾ എ​ത്ര പ​ല്ലു​ക​ൾ ഇ​റ​ങ്ങി​യാ​ണ് മു​റി​വേ​റ്റ​തെ​ന്നും, മാം​സം ക​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന​തും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ന​ഷ്‍ട​പ​രി​ഹാ​രം നി​ർ​ണ​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ലെ നി​ർ​ദേ​ശം.

    ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് ത​നി​ക്കേ​റ്റ മു​റി​വ് 0.2 സെ​ന്‍റി​മീ​റ്റ​ർ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ 20,000 രൂ​പ ക​ണ​ക്കാ​ക്കാം. ത​നി​ക്കു​ണ്ടാ​യ മു​റി​വി​ന്‍റെ വ​ലു​പ്പം 12 സെ​ന്‍റി​മീ​റ്റ​ർ ആ​ണെ​ന്നും, അ​തി​ന് 12 ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രു​മെ​ന്നും സ്ത്രീ ​പ​റ​യു​ന്നു. നാ​യു​ടെ ഒ​രു പ​ല്ല് ഇ​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ന് 10,000 രൂ​പ​യാ​ണ് കോ​ട​തി​യു​ടെ ക​ണ​ക്ക്. ത​നി​ക്കേ​റ്റ മു​റി​വി​ൽ നാ​യു​ടെ 42 പ​ല്ലും ഇ​റ​ങ്ങി​യെ​ന്നും ആ ​വ​ക​യി​ൽ 4.2 ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം. ത​നി​ക്കു​ണ്ടാ​യ മാ​ന​സി​ക വ്യ​ഥ​ക്ക് 3.8 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​.

    TAGS:stray dog attack
    News Summary - Woman Wants Rs 20 Lakh Compensation For Dog Bite. Here's Her Cost Breakdown
