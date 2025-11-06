Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightബംഗളൂരുവിലെ...
    India
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 1:50 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 1:50 PM IST

    ബംഗളൂരുവിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് ബോംബ് ഭീഷണി; ഐ.ടി ജീവനക്കാരി അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ബംഗളൂരുവിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് ബോംബ് ഭീഷണി; ഐ.ടി ജീവനക്കാരി അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: നഗരത്തിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശം അയച്ച സംഭവത്തിൽ ഐ.ടി ജീവനക്കാരി അറസ്റ്റിൽ. അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ ബംഗളൂരു പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. സമാനമായൊരു കേസിൽ നിലവിൽ അഹമ്മദാബാദ് സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്നതിനിടെയാണ് കർണാടക പൊലീസിന്റെ നടപടി.

    ജൂൺ 14നാണ് ബംഗളൂരുവിലെ ഒരു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽക്ക് ബോംബ് ഭീഷണി ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പൊലീസിന് പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

    തുടർന്ന് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ബോംബ് ഭീഷണി ലഭിച്ചു. പിന്നീട് കേസിന്റെ അന്വേഷണം ബംഗളൂരു നോർത് ഡിവിഷൻ സൈബർ ക്രൈം യൂണിറ്റിന് കൈമാറി. അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ സോഫ്റ്റ്​വെയർ എൻജിനീയറായ ജോഷിൽദയാണ് പ്രതിയെന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഇവർ സമാനമായൊരു കേസിൽ അഹമ്മദാബാദിൽ അറസ്റ്റിലാണെന്നും കണ്ടെത്തി.

    തുടർന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ വാറണ്ട് സമർപ്പിച്ച് പ്രതിയെ ബംഗളൂരുവിലെത്തിച്ചു. ഗേറ്റ് കോഡ് ആപ് വഴി നിർമിച്ച മൊബൈൽ നമ്പറും വി.പി.എൻ നെറ്റ്‍വർക്കും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവർ ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇവർ ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bomb HoaxIndia NewsBengaluru schools
    News Summary - Woman Techie, Jailed In Gujarat, Behind Bomb Hoaxes To Bengaluru Schools
    Similar News
    Next Story
    X