Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightയു.പിയിൽ 'ധുരന്ധർ'...
    India
    Posted On
    date_range 24 March 2026 3:11 PM IST
    Updated On
    date_range 24 March 2026 3:11 PM IST

    യു.പിയിൽ 'ധുരന്ധർ' സിനിമയുടെ പ്രദർശനത്തിനിടെ യുവതിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; പ്രതിക്ക് കൂട്ട മർദനം

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    കാൺപുർ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൺപുരിൽ ധുരന്ധർ സിനിമയുടെ പ്രദർശനത്തിനിടെ യുവതിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സിനിമ കാണാനെത്തിയ യുവതിയെയാണ് തിയറ്ററിനുള്ളിൽ വെച്ച് യുവാവ് ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. പിന്നാലെ യുവതിയുടെ വീട്ടുകാർ ഇയാളെ മർദിക്കുകയും ചെയ്തു.

    കാൺപുരിലെ ഒരു പ്രമുഖ തിയറ്ററിലാണ് സംഭവം. യുവതിയുടെ തൊട്ടടുത്ത സീറ്റിലിരുന്ന പ്രതി ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ യുവതിയെ സ്പർശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഉടൻ യുവതി ബഹളം വെക്കുകയും പ്രതിയെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു. സിനിമ കഴിഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങിയ ഉടനെ യുവതിയുടെ പിതാവ് പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങി. ഇത് പിന്നീട് വലിയ മർദനത്തിൽ കലാശിച്ചതോടെ കാര‍്യങ്ങൾ ഗുരുതരമായി. പിതാവിനോടൊപ്പം കുടുംബാംഗങ്ങളും കണ്ടുനിന്നവരും ചേർന്ന് പ്രതിയെ മർദിച്ചു.

    വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് പ്രതിയെ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. നിലവിൽ പ്രതി പൊലീസ് കാവലിലാണ്. യുവതിയുടെ പിതാവ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ വിട്ടുവീഴ്ചയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kanpurUtharpradeshSexual AssaultDhurandhar Movie
    News Summary - Woman sexually assaulted during screening of 'Dhurandhar' movie in UP; Accused beaten up
    X