യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം ഡ്രമ്മിലാക്കി ഉപേക്ഷിച്ചു; തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിച്ചത് ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ടാറ്റൂ

യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം ഡ്രമ്മിലാക്കി ഉപേക്ഷിച്ചു; തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിച്ചത് ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ടാറ്റൂtext_fields
പഞ്ചാബ്: പഞ്ചാബിലെ പാട്യാലയിൽ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം നീല ഡ്രമ്മിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് പ്രദേശത്ത് വലിയ പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഡി.സി.ഡബ്ല്യു ഓവർ ബ്രിഡ്ജിന് സമീപം ഡ്രമ്മിൽ മൃതദേഹം ഉണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മൃതദേഹത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ രണ്ട് ടാറ്റൂകളാണ് (പച്ചകുത്തിയ അടയാളങ്ങൾ) യുവതിയെ തിരിച്ചറിയാൻ പൊലീസിനെ സഹായിച്ചത്. സന്ത് ലാലിന്റെ മകളായ നേഹ (20) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ ഗുർപ്രീത് സിങ് അറിയിച്ചു. ഇവരുടെ കുടുംബം ഉത്തർപ്രദേശിലെ ജൗൻപൂർ സ്വദേശികളാണെങ്കിലും നിലവിൽ പാട്യാലയിലാണ് താമസിച്ചുവരുന്നത്. യുവതിയെ കാണാനില്ലെന്ന് കാണിച്ച് നേരത്തെ കുടുംബം പരാതി നൽകിയിരുന്നതായും പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഫോറൻസിക് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു.
ഇന്ത്യയിൽ സമീപകാലത്തായി ഇത്തരത്തിൽ 'ബ്ലൂ ഡ്രം കൊലപാതകങ്ങൾ' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വർധിക്കുകയാണ്. ഈ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, കാമുകനെ കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം നീല ഡ്രമ്മിലാക്കി ഡ്രെയിനിൽ തള്ളിയതിന് താനെയിൽ ഒരു യുവതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ലഖ്നൗവിലും മെറൂട്ടിലും സമാനമായ രീതിയിൽ കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കും ആശങ്കകൾക്കും വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
