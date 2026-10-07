ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ കുടുങ്ങിയ ഗർഭിണി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുംവഴി ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പ്രസവിച്ചു

ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ കുടുങ്ങിയ ഗർഭിണി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുംവഴി ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പ്രസവിച്ചുtext_fields
മുംബൈ: താനെയിലെ ഉല്ലാസ്നഗറിൽ കനത്ത ഗതാഗതക്കുരുക്കിനെ തുടർന്ന് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന മുപ്പതുകാരിയായ ഗർഭിണി ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി. നഗരത്തിലെ ഗുരുതരമായ ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും അത് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളിലേക്കും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതാണ് ഈ സംഭവം. സെക്ഷൻ 20 ക്യാമ്പ് നമ്പർ 3 ലെ താമസക്കാരിയായ ഹരികല ഥാപ്പ എന്ന യുവതിയാണ് യാത്രാമധ്യേ പ്രസവിച്ചത്.
ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. പ്രസവവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഹരികലയെ സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സെൻട്രൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഓട്ടോറിക്ഷ ആശ്രയിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ യാത്രാമധ്യേ സേവാ സദൻ പ്രദേശത്തിനും മയൂർ ഹോട്ടലിനും ഇടയിലുള്ള ന്യൂ എറ പ്രദേശത്ത് എത്തിയപ്പോൾ വാഹനം വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ പെട്ടുപോയി.
ആശുപത്രിയുടെ തൊട്ടടുത്തുവരെ എത്തിയെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോകാനാകാതെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഏകദേശം 20 മിനിറ്റോളം അനങ്ങാൻ കഴിയാതെ കിടന്നു. ഈ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ സമയബന്ധിതമായി ആശുപത്രിയിൽ എത്താൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ യുവതി ഓട്ടോറിക്ഷക്കുള്ളിൽ തന്നെ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുകയായിരുന്നു.
ഉടൻ തന്നെ സെൻട്രൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച അമ്മയെയും നവജാത ശിശുവിനെയും ഡോക്ടർമാരും നഴ്സിങ് ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. കുഞ്ഞ് പൂർണ ആരോഗ്യവാനാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചതോടെയാണ് കുടുംബത്തിന് ആശ്വാസമായത്.
അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ പോലും റോഡുകളിലുണ്ടാകുന്ന ഈ രൂക്ഷമായ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് വലിയൊരു ആശങ്കയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. ആംബുലൻസുകൾക്കും മറ്റ് അടിയന്തര വാഹനങ്ങൾക്കും സമയബന്ധിതമായി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ കഴിയാത്തത് രോഗികളുടെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയായേക്കാം. പ്രത്യേകിച്ചും ഗർഭിണികൾക്ക് ആശുപത്രിയിൽ സമയത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാത്തത് അമ്മക്കും കുഞ്ഞിനും ഒരുപോലെ പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
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