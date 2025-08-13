Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightവീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിയ...
    India
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 1:54 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 1:54 PM IST

    വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിയ പഫ്സിൽ പാമ്പിൻ കുഞ്ഞ് ...!, ബേക്കറിക്കെതിരെ കേസ് -വിഡിയോ

    text_fields
    bookmark_border
    വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിയ പഫ്സിൽ പാമ്പിൻ കുഞ്ഞ് ...!, ബേക്കറിക്കെതിരെ കേസ് -വിഡിയോ
    cancel

    ഹൈദരാബാദ്: ​പഫ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായി ആരാണുള്ളത്. ബേക്കറികളിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ കാശിന് വിശപ്പടക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന ഇഷ്ട വിഭവം എന്ന നിലയിൽ ​​ ​ലഞ്ചിനും ബ്രേക്ഫാസ്റ്റിനുമെല്ലാമുള്ള മികച്ച ഓപ്ഷനാണ് പഫ്സ്. എന്നാൽ, പഫ്സ് തീറ്റക്കാരെ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് തെലങ്കാനയിലെ ജാദ്ഷെർല മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നും വന്ന ഒരു വാർത്തയും വീഡിയോ ദൃശ്യവും. ​പ്രദേശത്തെ ബേക്കറിയിൽ നിന്നും പഫ്സ് വാങ്ങിയ സ്ത്രീക്ക് ലഭിച്ചത് പാമ്പിൻ കുഞ്ഞ് അടങ്ങിയ പഫ്സ്.


    അയ്യാനഗർ ബേക്കറിയിൽ നിന്നും ഓരോ മുട്ട പഫ്സും കറി പഫ്സും വാങ്ങിയാണ് ശ്രീശൈല എന്ന യുവതി വീട്ടിലെത്തിയത്. മക്കൾകൊപ്പമിരുന്ന് കഴിക്കാനായി തുറന്ന​പ്പോഴായാണ് ചത്ത പാമ്പിൻ കുഞ്ഞിനെ കറി പഫ്സിൽനിന്നും ലഭിച്ചത്. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ കൂടി ചിത്രീകരിച്ച ശേഷം ഇവർ ബേക്കറിയിലെത്തി പരാതിപ്പെട്ടെങ്കിലും ഉടമ ചെവികൊടുത്തില്ല. മോശമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തതതോടെ സമീപത്തെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വീട്ടമ്മ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Foodsfood newspuffsLatest News
    News Summary - Woman Finds Snake In Curry Puff At Ayyangar Bakery In Telangana
    Similar News
    Next Story
    X