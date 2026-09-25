കുടുംബകോടതി കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് യുവതി താഴേക്ക് ചാടി; നടുക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

കുടുംബകോടതി കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് യുവതി താഴേക്ക് ചാടി; നടുക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്text_fields
ഡെറാഡൂൺ: കുടുംബ കോടതി കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണ് യുവതിക്ക് പരിക്കേറ്റു. ബുധനാഴ്ച നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്. യുവതി മനഃപൂർവം താഴേക്ക് ചാടിയതാണോ അബദ്ധത്തിൽ വീണതാണോ എന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല. വലതുകൈക്ക് പൊട്ടലേറ്റ യുവതിയെ ഗവൺമെന്റ് ഡൂൺ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
കോടതി പ്രവൃത്തിസമയത്താണ് സംഭവം. യുവതി പെട്ടെന്ന് ഓടിവന്ന് റെയിലിങ്ങിൽനിന്ന് താഴേക്ക് ചാടുന്നതായി സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. യുവതിയെ തടയാൻ ശ്രമിച്ച് ഒരു വനിതാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ പിന്നാലെ എത്തുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. തൊട്ടുപിന്നാലെ യുവതി താഴത്തെ നിലയിലേക്ക് വീണു. പിന്നാലെ കോടതി പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്ന അഭിഭാഷകരും മറ്റുള്ളവരും സ്തംഭിച്ചുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. നിരവധി പേർ റെയിലിങ്ങിനരികിലേക്ക് ഓടിയെത്തുകയും പിന്നീട് യുവതിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തുകയും ചെയ്തു.
യുവതി കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന് ചാടാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കാമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. എന്നാൽ യുവതി മനഃപൂർവം ചാടിയതാണോ അബദ്ധത്തിൽ വീണതാണോ എന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. യുവതി ഏറെക്കാലമായി കുടുംബപ്രശ്നം നേരിട്ടിരുന്നതായി സിറ്റി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ശേഖർ സുയാൽ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിന് ശേഷം യുവതിയോട് സംസാരിക്കാൻ പൊലീസ് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന യുവതിയുടെ ആരോഗ്യനില ഡോക്ടർമാർ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്.
2019 ഒക്ടോബർ 8ന് യുവതി ഹരിയാന സ്വദേശിയെ വിവാഹം ചെയ്തതായി കോടതി രേഖകളിൽ പറയുന്നു. പിന്നീട് ഭർത്താവിൽനിന്ന് പ്രതിമാസ ജീവനാംശം ആവശ്യപ്പെട്ട് യുവതി കുടുംബ കോടതിയെ സമീപിച്ചു. പ്രതിമാസം 5,000 രൂപ ജീവനാംശമായി നൽകാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. 48 മാസത്തെ കുടിശ്ശികയായ 2.40 ലക്ഷം രൂപ നൽകണമെന്നും ജീവനാംശത്തുക കൃത്യമായി തന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കണമെന്നും യുവതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. യുവതിയുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും കോടതി രേഖകളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ പൊലീസ് വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. യുവതി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കുടുംബപ്രശ്നവും വീഴ്ചയ്ക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ യുവതി അബദ്ധത്തിൽ വീണതാണോ കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന് ചാടിയതാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് യുവതിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
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