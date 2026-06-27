Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightക്ഷേത്ര...
    India
    Posted On
    date_range 27 Jun 2026 10:52 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Jun 2026 10:52 AM IST

    ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനെത്തിയ യുവതി കുരങ്ങുകളുടെ ആക്രമണത്തിനിടെ മലമുകളിൽ നിന്ന് വീണു മരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനെത്തിയ യുവതി കുരങ്ങുകളുടെ ആക്രമണത്തിനിടെ മലമുകളിൽ നിന്ന് വീണു മരിച്ചു
    cancel

    തമിഴ്നാട്: തൂത്തുക്കുടിയിൽ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനെത്തിയ യുവതി കുരങ്ങുകൾ ആക്രമിക്കാൻ എത്തിയതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ പരിഭ്രാന്തിയിൽ മലമുകളിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചു. തൂത്തുക്കുടി സൗത്ത് തിട്ടൻകുളം സ്വദേശിനിയായ അനിത (24) ആണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മാസം വിവാഹിതരായ അനിതയും ഭർത്താവ് സുരേഷും കാശ്യപാലമുർത്തി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയതായിരുന്നു.

    ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ശേഷം ഇരുവരും മലമുകളിലുള്ള ഉച്ചിപ്പിള്ളയാർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയി. അവിടെവെച്ച് അവിടുത്തെ കുരങ്ങുകൾക്ക് പഴങ്ങൾ നൽകുന്നതിനിടെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു കൂട്ടം കുരങ്ങുകൾ ഇവരെ വളഞ്ഞത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി കുരങ്ങുകൾ ചുറ്റും കൂടിയതോടെ അനിത പരിഭ്രമിക്കുകയും ഭയപ്പെട്ട് ഓടുന്നതിനിടെ ബാലൻസ് തെറ്റി മലമുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുകയുമായിരുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്തുവെച്ചുതന്നെ അനിത മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി.

    വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സുരേഷ് അടുത്തിടെയാണ് നാട്ടിലെത്തിയത്. സന്തോഷകരമായ ജീവിതം സ്വപ്നം കണ്ട് വിവാഹിതരായ ദമ്പതികളുടെ ജീവിതം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തകർന്നതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും. വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ കഴിഗുമലൈ ഫയർ ഫോഴ്സും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി അനിതയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:TamilnaduMonkey AttackFalls OffWild monkey attack
    News Summary - Woman Dies After Fall From Hilltop Temple As Monkeys Surround Her
    Similar News
    Next Story
    X