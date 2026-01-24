Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 10:53 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 10:53 AM IST

    മസാജിനെത്തിയ യുവതി മർദിച്ചു; മുംബൈ വനിതയുടെ പരാതിയിൽ കേസ്, ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറൽ -വിഡിയോ

    മസാജിനെത്തിയ യുവതി മർദിച്ചു; മുംബൈ വനിതയുടെ പരാതിയിൽ കേസ്, ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറൽ -വിഡിയോ
    മുംബൈ: മസാജ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആക്രമിച്ചുവെന്ന പരാതിയുമായി മുംബൈ വനിത. ആപ് അധിഷ്ഠതമായി മസാജ് നൽകുന്ന കമ്പനിയുടെ സേവനം ബുക്ക് ചെയ്തുവെന്നും എന്നാൽ മസാജ് ചെയ്യാനെത്തിയ യുവതിയുടെ സമീപനത്തിൽ അതൃപ്തിയുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ബുക്കിങ് റദ്ദാക്കിയപ്പോൾ മർദിച്ചുവെന്നുമാണ് ഇവർ പൊലീസിന് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.

    46കാരിയായ വനിതയാണ് ആപ് വഴി മസാജ് ബുക്ക് ചെയ്തത്. തോളിനുള്ള ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ടയിരുന്നു മസാജ്. എന്നാൽ, മസാജിനായി എത്തിയ യുവതിയുടെ സമീപനത്തിൽ അതൃപ്തയുണ്ടായതോടെ ഇവർ ബുക്കിങ് റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് തെറാപ്പിക്കായി എത്തിയ യുവതി മർദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇവർ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.

    മർദനത്തിനിടെ ഇവർ പൊലീസിനെ ബന്ധപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തുമ്പോഴേക്കും മസാജിനായി എത്തിയ യുവതി കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ​മർദനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ആപിൽ മസാജ് ചെയ്യാനെത്തിയ വനിത നൽകിയ വിവരങ്ങളും ഇവരുടെ യഥാർഥ വിവരങ്ങളും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.


    Girl in a jacket

