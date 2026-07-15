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    India
    Posted On
    date_range 15 July 2026 2:01 PM IST
    Updated On
    date_range 15 July 2026 2:01 PM IST

    അ​നു​കൂ​ല വി​ധി നേടാൻ കോ​ട​തി​യി​ൽ ദു​ർ​മ​ന്ത്ര​വാ​ദം നടത്തി; സ്ത്രീ ​അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

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    അ​നു​കൂ​ല വി​ധി നേടാൻ കോ​ട​തി​യി​ൽ ദു​ർ​മ​ന്ത്ര​വാ​ദം നടത്തി; സ്ത്രീ ​അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
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    കോ​ട​തി​യി​ൽ ദു​ർ​മ​ന്ത്ര​വാ​ദം നടത്തിയ സ്ത്രീയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ​

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സ്വ​ത്ത് ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ അ​നു​കൂ​ല വി​ധി ഉ​ണ്ടാ​വാ​നാ​ണ​ത്രെ കോ​ട​തി​മു​റി​യി​ൽ സ്ത്രീ​യു​ടെ ദു​ർ​മ​ന്ത്ര​വാ​ദം. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ചി​ക്ക​ബ​ല്ല​പു​ര​യി​ലെ സി.​വി. മ​ഞ്ജു​ള​യെ(65) ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    സി​വി​ൽ ത​ർ​ക്ക കേ​സി​ൽ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ സം​ഭ​വം ദി​വ​സം മ​ഞ്ജു​ള കോ​ട​തി​യി​ൽ നേ​ര​ത്തെ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. കോ​ട​തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ജ​ഡ്ജി​യു​ടെ ക​സേ​ര​യി​ൽ ദു​ർ​മ​ന്ത്ര​വാ​ദം സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ചി​ല പൊ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ർ വി​ത​റി. അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ വി​ധി ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ​യാ​കാം സ്ത്രീ ​അ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്ത​തെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​വു​ന്ന വി​വ​ര​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    കോ​ട​തി ചീ​ഫ് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റീ​വ് ഓ​ഫീ​സ​റു​ടെ പ​രാ​തി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് 2017ലെ ​ക​ർ​ണാ​ട​ക ദു​ർ​മ​ന്ത്ര​വാ​ദം ത​ട​യ​ൽ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ സ്ത്രീ​യെ 14 ദി​വ​സ​ത്തെ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു. കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

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    TAGS:courtblack magicwoman arrestedCase Verdict
    News Summary - Woman arrested for using black magic in court to get a favorable verdict
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