Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_right‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ...
    India
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 10:07 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 10:10 AM IST

    ‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണോ സു​ഹൃ​ത്ത് ട്രം​പി​നൊ​പ്പ​മാ​ണോ എന്ന് മോ​ദി വിശദീകരിക്കണം’; വ​ൻ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണ് രാ​ഹു​ലിന്‍റെ വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​ക്കു​ണ്ടാ​യ​തെന്ന് ഡി. രാജ

    text_fields
    bookmark_border
    D Raja
    cancel
    camera_alt

    ഡി. രാജ

    ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ കാ​പ​ട്യം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു​ തു​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നുവെന്ന് സി.പി.ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി. രാജ. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണോ സു​ഹൃ​ത്ത് ട്രം​പി​നൊ​പ്പ​മാ​ണോ എന്ന് മോ​ദി വിശദീകരിക്കണമെന്ന് രാജ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    'മ​ഹാ​ത്മ ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ കാ​ലം തൊ​ട്ട് ഫ​ല​സ്തീ​നൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ്. പി.​എ​ൽ.​ഒ​യെ ആ​ദ്യ​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച രാ​ജ്യ​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ. എ​ന്നി​ട്ടും മോ​ദി ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ഇ​സ്രാ​യേ​ലാ​ക​ട്ടെ അ​മേ​രി​ക്ക​ക്ക് ഒ​പ്പ​മാ​ണ്. ആ ​അ​മേ​രി​ക്ക ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രെ​യു​മാ​ണ്. ഈ ​കാ​പ​ട്യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത് മോ​ദി​യാ​ണ്. മോ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണോ സു​ഹൃ​ത്ത് ട്രം​പി​നൊ​പ്പ​മാ​ണോ? മോ​ദി ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണോ യു​ദ്ധ​ക്കൊ​തി​യ​ന്മാ​രാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നൊ​പ്പ​മാ​ണോ? ഇ​ക്കാ​ര്യം കൂ​ടി രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട ബാ​ധ്യ​ത ഇ​ട​തു​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ട്' -രാജ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    ഒരു ന​രേ​റ്റി​വ് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യം വി​ജ​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ‘വോ​ട്ടു​ചോ​രി’​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള കാ​മ്പ​യി​ൻ അ​തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണ്. വ്യാ​പ​ക​മാ​യ കൃ​ത്രി​മ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ച്ച് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചാ​ണ് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്-​ബി.​ജെ.​പി കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ട് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​തെ​ന്ന് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബോ​ധ്യ​മാ​യ​തി​ന്റെ ജ​ന​കീ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ണ് ബി​ഹാ​റി​ൽ ക​ണ്ട​ത്.

    വ​ൻ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണ് രാ​ഹു​ൽ​ഗാ​ന്ധി ന​യി​ച്ച വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​ക്കു​ണ്ടാ​യ​ത്. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ബി.​ജെ.​പി​യെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നെ​യും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്തു ​തു​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. സ്വ​ന്തം ഭ​ര​ണ​പ​രാ​ജ​യം മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​നാ​ണ് സോ​നം വാ​ങ്ചു​കി​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​തെ​ല്ലാം ക​ണ്ട് മോ​ദി​യും ബി.​ജെ.​പി​യും ച​കി​ത​രാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ലെ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ളെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലെ​ടു​ത്ത് സീ​റ്റു​ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ടാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. സീ​റ്റു​ധാ​ര​ണ ച​ർ​ച്ച ഫ​ല​പ്ര​ദ​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഫ​ലം ഗു​ണ​ക​ര​മാ​വി​ല്ല. അ​താ​ണ് ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലും മ​ഹാ​രാ​ഷ്​​ട്ര​യി​ലും ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലും ക​ണ്ട​ത്. എ​ല്ലാ ഇ​ൻ​ഡ്യ ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ടംന​ൽ​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ സീ​റ്റ് പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​ൽ പ​ര​മ​പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ അ​തു ഫ​ലം ക​ണ്ടു. ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ ശ​രി​യാ​യ മാ​തൃ​ക ത​മി​ഴ്നാ​ടാ​ണ്. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​നും ബി.​ജെ.​പി​ക്കു​മെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ സീ​റ്റ് പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​ൽ ഒ​രു പ്ര​തി​ബ​ന്ധ​മാ​ക​രു​തെന്നും ഡി. രാജ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    മോ​ദി ന​യി​ക്കു​ന്ന നി​ല​വി​ലെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ബി.​ജെ.​പി​യു​ടേ​താ​ണെ​ങ്കി​ലും ശാ​സ​ന​ക​ൾ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റേ​താ​ണ്. സ്വ​ന്തം ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മി​ല്ലാ​തെ നി​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ​യും ച​ന്ദ്ര​ബാ​ബു​വി​ന്റെ​യും പി​ന്തു​ണ​യി​ലു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റാ​യി​ട്ടും അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം ആ​ക്ര​മ​ണ ശൈ​ലി​യാ​ണ് അ​വ​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​ക്കും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​നും ഫെ​ഡ​റ​ലി​സ​ത്തി​നു​മാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി​യും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സും ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ങ്ങ​നെ ര​ക്ഷി​ക്കു​മെ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന വെ​ല്ലു​വി​ളി.

    ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്-​ബി.​ജെ.​പി കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ രാ​ജ്യ​ത്തെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​മ​ല്ല. എ​ല്ലാ മ​തേ​ത​ര രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളെ​യും അ​ണി​നി​ര​ത്തി​യു​ള്ള സാ​മൂ​ഹി​ക മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ണ് രാ​ജ്യം തേ​ടു​ന്ന​ത്. അ​താ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​തി​നാ​യി പാ​ർ​ട്ടി​യെ ന​യി​ക്കേ​ണ്ട ദൗ​ത്യ​മാ​ണ് എ​ന്നി​ൽ ഏ​ൽ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെന്നും ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ഭി​മു​ഖത്തിൽ ഡി. രാജ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Narendra ModiCPId rajaRahul GandhiLatest News
    News Summary - ‘With the Indian people or with friend Trump?’; D. Raja asks Modi to explain
    Similar News
    Next Story
    X