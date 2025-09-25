Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 7:11 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 7:11 PM IST

    ബംഗളൂരുവിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് സിദ്ധരാമയ്യയുടെ ആവശ്യം തള്ളി വിപ്രോ ചെയർമാൻ

    Siddaramaiah,Bengaluru traffic congestion,Traffic issues,Infrastructure,Public transport,Karnataka government,Bangalore traffic,അസിം പ്രേംജി, സിദ്ധരാമയ്യ, ഗതാഗതപരിഷ്‍കാരം, ബംഗളൂരു, വിപ്രോ
    മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയും അസിം പ്രേംജിയും

    ബംഗളൂരു: കമ്പനിയുടെ സർജാപുർ കാമ്പസിലൂടെ പരിമിതമായ വാഹന ഗതാഗതം അനുവദിക്കണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയുടെ അഭ്യർഥന വിപ്രോ സ്ഥാപകനും ചെയർമാനുമായ അസിം പ്രേംജി നിരസിച്ചു. കാമ്പസ് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ സ്വത്താണെന്നും പൊതുഗതാഗതത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലെന്നും ചെയർമാൻ അസിം പ്രേംജി പറഞ്ഞു. കാമ്പസിലൂടെ പൊതു വാഹന ഗതാഗതം അനുവദിക്കുന്നത് നിയമപരവും ഭരണപരവും നിയമനിർമാണപരവുമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തും.

    കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയുടെ കത്തിന് മറുപടിയായി വിപ്രോ സ്ഥാപകൻ അസിം പ്രേംജി, ഔട്ടർ റിങ് റോഡിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് കമ്പനിയുടെ ബംഗളൂരു കാമ്പസിലൂടെ പരിമിതമായ പൊതു വാഹന ഗതാഗതം അനുവദിക്കണമെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭ്യർഥന നിരസിക്കുകയായിരുന്നു.

    സർജാപുർ കാമ്പസ് സ്വകാര്യ സ്വത്താണെന്നും ആഗോള ക്ലയന്റുകൾക്ക് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ ഭാഗമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കരാർ ബാധ്യതകളും കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളും ​കാമ്പസ് പ്രവർത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നും, കാമ്പസിലൂടെ പൊതുഗതാഗതം അനുവദിക്കുന്നത് സുസ്ഥിരവും ദീർഘകാലവുമായ ഒരു പരിഹാരം വാഗ്ദാനം ചെയ്യില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.എന്നിരുന്നാലും, ബംഗളൂരുവിന്റെ ഗതാഗത വെല്ലുവിളികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സഹകരണപരവും ഡേറ്റ അധിഷ്ഠിതവുമായ ഒരു സമീപനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാറുമായി പങ്കാളിയാകാൻ കമ്പനി സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും നടപ്പാക്കാവുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് നഗര ഗതാഗത മാനേജ്‌മെന്റിലെ വിദഗ്ധരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സമഗ്ര പഠനം കമീഷൻ ചെയ്യാൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.

    കർണാടകക്ക് വിപ്രോയുടെ സംഭാവനകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് സിദ്ധരാമയ്യയോട് പ്രേംജി തന്റെ കത്തിൽ നന്ദി പറഞ്ഞു, കൂടാതെ കയറ്റുമതി അധിഷ്ഠിത സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രമായി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രദേശമായ ഔട്ടർ റിങ്റോഡിലെ ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതിന്റെ അടിയന്തരാവസ്ഥയും അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചു. നഗര ഗതാഗത മാനേജ്മെന്റിലെ വിദഗ്ധരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ശാസ്ത്രീയ പഠനം നടത്താൻ പ്രേംജി നിർദേശിച്ചു.

    ഇടക്കാലത്തേക്കുള്ള ഗതാഗത സംവിധാനത്തിനു പകരം ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫലപ്രദമായ പരിഹാരങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ ഒരു റോഡ്മാപ്പ് തയാറാക്കാനും വിപ്രോ തയാറാണ്. ഈ വിദഗ്ധ പഠനത്തിനുള്ള ചെലവിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം വഹിക്കാനും തയാറാണെന്നും പ്രേംജി അറിയിച്ചു.കർണാടക സർക്കാറുമായി സഹകരിക്കാനുള്ള വിപ്രോയുടെ പ്രതിബദ്ധതയും ഡേറ്റ അധിഷ്ഠിത സമീപനം നമ്മുടെ നഗരത്തിന് ഏറ്റവും സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നും പ്രേംജി വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.

    TAGS:Azim premjiWIPRO BENGALURUSidharamaiah
    News Summary - Wipro chairman rejects Siddaramaiah's demand for traffic congestion in Bengaluru
