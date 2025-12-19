Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    19 Dec 2025 11:56 PM IST
    19 Dec 2025 11:56 PM IST

    തൊഴിലുറപ്പിലെ പ്രതി​ഷേധത്തിനിടെ ശൈത്യകാല സമ്മേളനം സമാപിച്ചു

    രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ആ​വ​ശ്യ​​പ്പെ​ട്ട വാ​യു മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ ച​ർ​ച്ച ​ന​ട​ത്തിയില്ല
    തൊഴിലുറപ്പിലെ പ്രതി​ഷേധത്തിനിടെ ശൈത്യകാല സമ്മേളനം സമാപിച്ചു
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് അ​റു​തി വ​രു​ത്തി​യ ‘വി​ബി- ജി ​റാം ജി’ ​ബി​ല്ലി​നെ​തി​രെ പാ​തി​രാ​ത്രി തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന് പു​റ​ത്ത് അ​ല​യ​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെ ശൈ​ത്യ​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് ലോ​ക്സ​ഭ​യും രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യും ബ​ജ​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നാ​യി പി​രി​ഞ്ഞു. ആ​ണ​വോ​ർ​ജ നി​യ​മം, ‘വി​ബി- ജി ​റാം ജി’ ​അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക ബി​ല്ലു​ക​ൾ പാ​സാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ​ഭ​യി​ലി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ത്രി​രാ​ഷ്ട്ര പ​ര്യ​ട​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ തി​രി​കെ​യെ​ത്തി​യ ദി​വ​സ​മാ​ണ് ശൈ​ത്യ​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​തി​ഷേ​ധം അ​തി​രു​ക​ട​ന്നെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ആ​വ​ശ്യ​​പ്പെ​ട്ട വാ​യു മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ ച​ർ​ച്ച ​ന​ട​ത്താ​തെ​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​മ്മേ​ള​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    മോ​ദി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ തി​രി​കെ​യെ​ത്തു​മ്പോ​ഴും പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​ൽ തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ രാ​ജ്യ​സ​ഭാ എം.​പി​മാ​ർ പാ​തി​രാ​ത്രി തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം തു​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​പി​മാ​ർ ഗാ​ന്ധി ചി​ത്ര​മേ​ന്തി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ക​വാ​ട​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്ന് മൗ​ന​മാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചാ​ണ് സ​ഭ​ക്കു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​ത്. ​മോ​ദി ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​​പ്പോ​ൾ ജ​യ് ശ്രീ​റാം വി​ളി​ക​ളു​മാ​യി ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​വും മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി കീ ​ജ​യ് വി​ളി​ക​ളു​മാ​യി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​വും എ​തി​രേ​റ്റു. സ​മ്മേ​ള​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സ്പീ​ക്ക​ർ ഓം ​ബി​ർ​ള ക​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​പി​മാ​ർ ‘മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ചി​ത്ര​മു​യ​ർ​ത്തി കാ​ണി​ച്ചു. അ​ഞ്ച് മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ ന​ട​പ​ടി തീ​ർ​ത്ത് വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം ചൊ​ല്ലി സ​ഭ പി​രി​ഞ്ഞു.

    രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ ത​​ലേ​ന്ന് വി​ബി- ജി ​റാം ജി ​ബി​ൽ പാ​സാ​ക്കി​യ​ത് ച​ട്ട​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി​ട്ടാ​ണെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് ക്ര​മ​പ്ര​ശ്ന​മു​ന്ന​യി​ക്ക​ൻ ശ​ക്തി സി​ങ് ഗോ​ഹി​ൽ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു​വെ​ങ്കി​ലും അ​ത് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തെ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി.​പി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ബ​ഹ​ളം വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    11.30​ാടെ ​രാ​ജ്യ​സ​ഭ പി​രി​ഞ്ഞ ശേ​ഷ​വും തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​പി​മാ​ർ പാ​ട്ടു​പാ​ടി​യും മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ച്ചും പ്ര​തി​ഷേ​ധം തു​ട​ർ​ന്നു. ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ആ​പ് നേ​താ​വ് സ​ഞ്ജ​യ് സി​ങ്ങും ശി​വ​സേ​നാ ഉ​ദ്ധ​വ് താ​ക്ക​റെ വി​ഭാ​ഗം നേ​താ​വ് പ്രി​യ​ങ്ക ച​തു​ർ​വേ​ദി​യും അ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം കൂ​ടി.

