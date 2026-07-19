ഉപാധികൾ അംഗീകരിച്ചാൽ നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തയ്യാർ; സോനം വാങ്ചുക്കിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഭാര്യ

ഉപാധികൾ അംഗീകരിച്ചാൽ നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തയ്യാർ; സോനം വാങ്ചുക്കിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഭാര്യtext_fields
ന്യൂഡല്ഹി: കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ചയായി തുടരുന്ന നിരാഹാര സമരം സോനം വാങ്ചുക് രണ്ട് പ്രധാന ഉപാധികളോടെ നാളെ (ജൂലൈ 20) അവസാനിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഗീതാഞ്ജലി അംഗ്മോ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെയും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഉത്തരവാദിത്തം ആവശ്യപ്പെട്ടും കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി ജന്തർ മന്തറിൽ നടത്തിവരുന്ന സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് വാങ്ചുക് നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ശനിയാഴ്ച ഡൽഹി പൊലീസ് അദ്ദേഹത്തെ ബലമായി സഫ്ദർജങ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും അവിടെയും നിരാഹാരം തുടരുകയാണെന്നും ചികിത്സയോ ഡ്രിപ്പുകളോ സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഗീതാഞ്ജലി അംഗ്മോ അറിയിച്ചു.
തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന പാർലമെന്റിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ സോനം വാങ്ചുക്കിന് ആശുപത്രിയിലെത്തി ഉറപ്പ് നൽകണമെന്നും, ഇക്കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ പ്രതിബദ്ധത ഉറപ്പാക്കണമെന്നുമാണ് പ്രധാന ഉപാധികൾ. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി തള്ളിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ഗീതാഞ്ജലി വ്യക്തമാക്കി. തിങ്കളാഴ്ച പാർലമെന്റിലേക്ക് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന 'ചലോ സൻസദ്' മാർച്ച് സമാധാനപരമായും അച്ചടക്കത്തോടെയും നടത്തണമെന്ന് വാങ്ചുക് പ്രവർത്തകരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളെ ആരംഭിക്കുന്ന വർഷകാല സമ്മേളനം ഓഗസ്റ്റ് 13 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെയും വിവിധ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെയും പിന്തുണ സമരത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വാങ്ചുക്കിന്റെ ആരോഗ്യനില നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്.
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