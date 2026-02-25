Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    25 Feb 2026 10:01 PM IST
    25 Feb 2026 10:01 PM IST

    ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയെ മുസ്‍ലിം യുവാവ് വിവാഹം ചെയ്താൽ ദേശീയ ചട്ടക്കൂട് തകരുമോ? -സുപ്രീംകോടതി

    ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയെ മുസ്‍ലിം യുവാവ് വിവാഹം ചെയ്താൽ ദേശീയ ചട്ടക്കൂട് തകരുമോ? -സുപ്രീംകോടതി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഹി​ന്ദു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ മു​സ്‍ലിം യു​വാ​വ് വി​വാ​ഹം ചെ​യ്താ​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് ത​ക​രു​മോ എ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ചോ​ദി​ച്ചു. യാ​ദ​വ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പെ​ൺ​കു​ട്ടി മു​സ്‍ലിം യു​വാ​വു​മാ​യി പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ലാ​കു​ന്ന ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന ‘യാ​ദ​വ് ജി ​കീ ല​വ് സ്റ്റോ​റി’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യു​ടെ പേ​ര് മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ത​ള്ളി​യാ​ണ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഈ ​ചോ​ദ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. ഒ​രു സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ ഏ​ത് മാ​ധ്യ​മം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​വ​ഹേ​ളി​ക്കു​ന്ന​തും അ​സ്വീ​കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ‘ഘൂ​സ്കോ​ർ പ​ണ്ഡി​റ്റ്’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യു​ടെ പേ​ര് മാ​റ്റാ​നു​ള്ള കേ​സി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത് ഇ​തി​നോ​ട് ചേ​ർ​ത്ത് പ​റ​യാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഉ​ന്ന​ത ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ പ​ദ​വി വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്ത​രു​തെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ​ു​മാ​രാ​യ ബി.​വി. നാ​ഗ​ര​ത്ന, ഉ​ജ്ജ​ൽ ഭു​യ്യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ച് ‘ഘൂ​സ്കോ​ർ പ​ണ്ഡി​റ്റ്’ സി​നി​മ​യു​ടെ പേ​ര് മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​​പ്പെ​ട്ട​വ​രോ സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക​ളോ ആ​ക​ട്ടെ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, മീ​മു​ക​ൾ, ക​ർ​ട്ടൂ​ണു​ക​ൾ, ദൃ​ശ്യ​ക​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ഒ​രു സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ നി​ന്ദി​ക്കാ​നോ അ​വ​ളേ​ഹി​ക്കാ​നോ ആ​വി​ല്ലെ​ന്നും ബെ​ഞ്ച് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ‘ഘൂ​സ്കോ​ർ പ​ണ്ഡി​റ്റ്’ എ​ന്ന സി​നി​മ പേ​രു​കൊ​ണ്ട് പ​ണ്ഡി​റ്റ് സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ അ​വ​ഹേ​ളി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം. അ​തേ​സ​മ​യം, ഈ ​സി​നി​മ​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ‘യാ​ദ​വ് ജി ​കി ല​വ് സ്റ്റോ​റി’​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള ഹ​ര​ജി​ക്ക് ബാ​ധ​ക​മ​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​തേ ബെ​ഞ്ച് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. യാ​ദ​വ് സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഒ​ന്നും സി​നി​മ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ഇ​ല്ലെ​ന്ന് കോടതി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - Will the national framework be violated if a Muslim man marries a Hindu girl? - Supreme Court
