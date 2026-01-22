Begin typing your search above and press return to search.
    തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുംവരെ പോരാടും -കോൺഗ്രസ്

    ബ​ജ​റ്റ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​​ഷേ​ധം ക​ടു​പ്പി​ക്കും
    തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുംവരെ പോരാടും -കോൺഗ്രസ്
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ദേ​ശീ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് നി​യ​മം (എം.​ജി.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ.​ജി.​എ) യ​ഥാ​ർ​ഥ രൂ​പ​ത്തി​ൽ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ പോ​രാ​ടു​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്. അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ബ​ജ​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ക​ടു​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ​യും ലോ​ക്സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ എ.​ഐ.​സി.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ പ​​​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ ദേ​ശീ​യ ക​ൺ​വെ​ഷ​നി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു​വ​രും. ക​ൺ​വെ​ഷ​നി​ൽ 20 സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 300 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ധ​ർ​ണ​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും മാ​ത്രം തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​കാ​ശം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന പ​ഴ​യ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് നി​യ​മം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടി​ല്ലെ​ന്നും സ്ഥി​ര​വും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​വു​മാ​യ സ​മ​രം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഖാ​ർ​ഗെ പ​റ​ഞ്ഞു. ദ​രി​ദ്ര​ർ​ക്കും ദ​ലി​ത​ർ​ക്കും സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ക​ർ​ത്ത​ത്. മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ഗ്രാ​മ​സ്വ​രാ​ജ് എ​ന്ന സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തെ ത​ന്നെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​ക്കെ​തി​രാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് തു​ല്യ​മാ​ണെ​ന്ന് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി പ​റ​ഞ്ഞു. മൂ​ന്ന് കാ​ർ​ഷി​ക ക​രി​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ, നോ​ട്ട് നി​രോ​ധ​നം, ജി.​എ​സ്.​ടി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​തു​പോ​ലെ​യാ​ണി​ത്.

    ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള ആ​ർ​ക്കും ആ​ദ​ര​വോ​ടും അ​ന്ത​സ്സോ​ടും കൂ​ടി ജോ​ലി ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​വും ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​വും. ഒ​രോ പൗ​ര​നും തൊ​ഴി​ല​വ​കാ​ശം ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ക​യും ജോ​ലി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പു​തി​യ സ​മീ​പ​നം ആ ​അ​വ​കാ​ശ​ത്തെ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. ആ​ധു​നി​ക ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ​ങ്ക​ൽ​പ​വും ആ​ശ​യ​വും ഘ​ട​ന​യും ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് അ​വ​ർ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഐ​ക്യ​പ്ര​തി​രോ​ധം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് ക​രി​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​പ്പി​ച്ച് ക​ർ​ഷ​ക​ർ ന​മു​ക്ക് വ​ഴി കാ​ണി​ച്ചു​ത​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഭീ​രു​ക്ക​ളാ​ണ്, നാ​മെ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​രു​മി​ച്ച് നി​ന്നാ​ൽ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​കു​മെ​ന്നും രാ​ഹു​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.​ കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, ജ​യ്റാം ര​മേ​ശ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും സം​സാ​രി​ച്ചു.

    News Summary - Will fight until the National Rural Employment Guarantee scheme is restored - Congress
