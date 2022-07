നൂപുർ ശർമക്കെതിരായ കോടതി വിമർശനം; ഉചിത വേദികളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് റിജിജു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്: പ്ര​വാ​ച​ക​നി​ന്ദ ന​ട​ത്തി​യ ബി.​ജെ.​പി മു​ൻ വ​ക്താ​വ് നൂ​പു​ർ ശ​ർ​മ​ക്കെ​തി​രാ​യ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​ചി​ത വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര നി​യ​മ​മ​ന്ത്രി കി​ര​ൺ റി​ജി​ജു. നി​യ​മ​മ​ന്ത്രി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ, വി​യോ​ജി​പ്പു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും കോ​ട​തി പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ശ​രി​യ​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ൽ ​ബി.​ജെ.​പി ദേ​ശീ​യ നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​​പ്പോ​ൾ വാ​ർ​ത്ത ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി.

സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടേ​ത് വാ​ക്കാ​ലു​ള്ള നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​ത് വി​ധി​പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ഇ​ല്ല -റി​ജി​ജു കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. Show Full Article

News Summary -

Will discuss the issue at appropriate platform: Law Minister Rijiju on SC’s observations on Nupur Sharma