കംസനെ നശിപ്പിച്ചപോലെ നിങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കും; തേജസ്വി യാദവിനെതിരെ കേന്ദ്രമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ് റായ്text_fields
ബിഹാർ: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തേജസ്വി യാദവിനെതിരെ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ് റായ് രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും അമ്മയെയും അപമാനിച്ചതിന് തേജസ്വി യാദവിനെ നിത്യാനന്ദ് റായ് ശാസിച്ചു. വൈശാലിയിൽ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരേതയായ മാതാവിനെയും അധിക്ഷേപിച്ച് തേജസ്വി യാദവിന്റെ ഗുണ്ടകൾ ഗുരുതരമായ പാപമാണ് ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിയെയും മാതാവിനെയും ആവർത്തിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ചത് നിങ്ങളുടെ നാശത്തിനാണ്.
കംസനെ നശിപ്പിച്ചപോലെ നിങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിഹാറിലെ ജനങ്ങൾ വോട്ട് എന്ന അമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളെ മുറിവേൽപിക്കും. കാളിയനെന്ന വിഷപ്പാമ്പിനെപ്പോലെ നിങ്ങളും വിഷം വമിപ്പിക്കുകയാണ്. ബിഹാറിലെ ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശരിയാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിനിപ്പോൾ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ്.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ആവർത്തിച്ച് അപമാനിക്കുന്നത് ബിഹാറിലെ ജനങ്ങൾ ഇനി സഹിക്കില്ലെന്ന് നിത്യാനന്ദ് റായ് പറഞ്ഞു. നരേന്ദ്ര മോദി 30 കോടിയിലധികം ജനങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യം തുടച്ചുനീക്കി. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നേതാവാണ് മോദി. രാജ്യത്തിന്റെയും ബിഹാറിന്റെയും അഭിവൃദ്ധിക്കായി അദ്ദേഹം രാവും പകലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തേജസ്വി, കേൾക്കൂ, ബിഹാർ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നാടാണ്.
ഇത്തവണ നിങ്ങളെ രഘോപുരിൽനിന്നും തുടച്ചുനീക്കുമെന്ന് നിത്യാനന്ദ് റായ് അവകാശപ്പെട്ടു.ലാലു കുടുംബത്തെയും നിത്യാനന്ദ് റായ് വിട്ടില്ല. തേജസ്വി യാദവ്, 1990ലെ സമയം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? രാമ രഥയാത്ര തടയാൻ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ എപ്പോഴാണ് പോയതെന്ന് ചോദിക്കൂ. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അതുപോലെ, ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ രഘോപുരിൽ പരാജയപ്പെടുത്തും.
സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ നിയന്ത്രണാതീതമാണെന്ന് നിത്യാനന്ദ് റായ് പറഞ്ഞു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും തേജസ്വി യാദവും ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ തുടർന്നാൽ അവർ നശിച്ചുപോകുമെന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കെതിരെ അപവാദ പ്രചാരണം നടത്തുന്നത് തെറ്റാണ്. രാഹുലിന്റെയും തേജസ്വിയുടെയും നാശം അടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിത്യാനന്ദ് റായ് ആവർത്തിച്ചു. തേജസ്വിയുടെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും നാശം കാണാൺ ബിഹാറിലെ ജനങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും റായ് പറഞ്ഞു.
