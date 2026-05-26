Posted Ondate_range 26 May 2026 10:09 PM IST
Updated Ondate_range 26 May 2026 10:12 PM IST
ഗൂഡല്ലൂരിൽ കാട്ടാന ആക്രമണം; വിദ്യാർഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
News Summary - Wild elephant attack in Gudalur; Student dies tragically
ഗൂഡല്ലൂർ: തമിഴ്നാട് ഗൂഡല്ലൂർ പാക്കണയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ 14 വയസുള്ള മലയാളി വിദ്യാർഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഗൂഡല്ലൂർ പാക്കണയിൽ താമസിക്കുന്ന പറക്കുന്നൻ വീട്ടിൽ ഷാജഹാന്റെ മകൻ മിസ്ഹബാണ് കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാത്രി എട്ട് മണിയോടെ ടൗണിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിനിടെ ആന ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.
