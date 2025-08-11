Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 5:17 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 5:17 PM IST

    ഗൂഡല്ലൂരിൽ കാട്ടാന ആക്രമണം; മലയാളി തോട്ടം തൊഴിലാളിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

    wild elephant attack
    representational image

    ഗൂഡല്ലൂർ: ഗൂഡല്ലൂരിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ മലയാളി തോട്ടം തൊഴിലാളിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഒവേലി ന്യൂ ഹോപ് സ്വദേശി മണിയാണ് മരിച്ചത്. രാവിലെ എസ്റ്റേറ്റിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് കാട്ടാന ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നയാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു.

    ദിവസങ്ങളോളമായി ഈ മേഖലയിൽ കാട്ടാന ശല്യം ഉണ്ട്. കാട്ടാന ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് പ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണ്. ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് തടയാൻ പരിഹാരം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ മണിയുടെ മൃതദേഹം റോഡിന് കുറുകെ വെച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു.

    News Summary - Wild elephant attack in Gudalur; Malayali dies tragically
