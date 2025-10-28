എസ്.ഐ.ആർ: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനെതിരെ കോൺഗ്രസ്

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 28 Oct 2025 11:44 PM IST
Updated Ondate_range 28 Oct 2025 11:44 PM IST
എസ്.ഐ.ആർ: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനെതിരെ കോൺഗ്രസ്text_fields
News Summary - Why the rush for SIR in other States, ask Opposition parties
പട്ന: 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽകൂടി എസ്.ഐ.ആർ നടപ്പാക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പവൻ ഖേര. ബിഹാറിൽ എസ്.ഐ.ആർ നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കമീഷൻ പരിഗണിച്ചില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ എസ്.ഐ.ആർ നടപ്പാക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പൊതു മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകാൻ കമീഷൻ തയാറാകണം. ബിഹാറിൽ എസ്.ഐ.ആർ നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ തങ്ങളെ കമീഷൻ കേട്ടില്ല. ഒടുവിൽ സുപ്രീംകോടതിക്ക് ഇടപെടേണ്ടിവന്നു. കമീഷന്റെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടമായി. 2003ലെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കുമോ എസ്.ഐ.ആർ നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് കമീഷൻ വ്യക്തമാക്കണമെന്നും പവൻ ഖേര ആവശ്യപ്പെട്ടു.
