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    India
    Posted On
    date_range 27 Jun 2026 11:31 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Jun 2026 11:31 PM IST

    ക്രൂ​ഡോ​യി​ൽ വി​ല കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടും എ​ണ്ണ വി​ല കു​റ​ക്കാ​ത്ത​ത് എന്ത്? -ഖാ​ർ​ഗെ

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    ക്രൂ​ഡോ​യി​ൽ വി​ല കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടും എ​ണ്ണ വി​ല കു​റ​ക്കാ​ത്ത​ത് എന്ത്? -ഖാ​ർ​ഗെ
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​യി​ൽ ക്രൂ​ഡോ​യി​ൽ വി​ല യു​ദ്ധ​ത്തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ പെ​ട്രോ​ൾ, ഡീ​സ​ൽ, പാ​ച​ക​വാ​ത​ക വി​ല കു​റ​ക്കാ​ത്ത​തെ​ന്തു​കൊ​ണ്ടെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​വു​മാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ. ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​ർ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ കൊ​ള്ള​യ​ടി​ക്കു​ക​യും പോ​ക്ക​റ്റ​ടി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണെ​ന്ന് ഖാ​ർ​​ഗെ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    യു​ദ്ധം മൂ​ർ​ധ​ന്യാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ നി​ൽ​ക്കെ ക്രൂ​ഡോ​യി​ൽ വി​ല ബാ​ര​ലി​ന് 138 ഡോ​ള​റി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ 70.71 ഡോ​ള​റി​ലേ​ക്ക് താ​ഴ്ന്നു. എ​ന്നി​ട്ടും പെ​ട്രോ​ൾ ലി​റ്റ​റി​ന് 102.12 രൂ​പ​ക്കും ​ഡീ​സ​ൽ 95.2 ​രൂ​പ​ക്കു​മാ​ണ് വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​ച​ക വാ​ത​ക വി​ല ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കി. ല​ഭ്യ​ത​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം നീ​ങ്ങി​യി​ട്ടും വി​ല കു​റ​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ത് കൊ​ള്ള​യ​ല്ലാ​തൊ​ന്നു​മ​ല്ലെ​ന്ന് ഖാ​ർ​​​​ഗെ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

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    TAGS:crude oilKhargeOil Prices
    News Summary - Why is oil price not reduced even after the fall in crude oil prices? - Kharge
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