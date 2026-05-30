'ജൂൺ 3 വൈകുന്നേരം 5:15'; ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞക്ക് പിന്നിൽ...
ബംഗളൂരു: കർണാടകയുടെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ ചുമതലയേൽക്കുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ അധികാര കൈമാറ്റത്തിന് അന്തിമരൂപമായി. ജൂൺ മൂന്നിന് നടക്കുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലൂടെ ഡി.കെ. ശിവകുമാർ കർണാടകയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേൽക്കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി സംഘം ഗവർണർ താവർചന്ദ് ഗെലോട്ടുമായി ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.
ലളിതമായ ചടങ്ങും ശുഭമുഹൂർത്തവുംവളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച രാജി വെച്ചതിനെ തുടർന്ന് പുതിയ മന്ത്രിസഭയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ സജീവമായിരുന്നു. തീവ്രമായ മതവിശ്വാസിയായ ഡി.കെ. ശിവകുമാർ തന്റെ ജ്യോതിഷിയായ ബെല്ലൂർ ദ്വാരകനാഥുമായി ആലോചിച്ചാണ് ജൂൺ മൂന്നാം തീയതി സത്യപ്രതിജ്ഞാ ദിവസമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
ജൂൺ 3 വൈകുന്നേരം 5:15 ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ 'ശുഭമുഹൂർത്തം' ആണെന്നാണ് ജ്യോതിഷിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. കൂടാതെ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സാന്നിധ്യം അന്നേദിവസം ചടങ്ങിൽ ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നതും ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്. ശിവകുമാറിനൊപ്പം രണ്ട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദലിത് സമുദായത്തിൽ നിന്നും ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിൽ നിന്നും ഓരോരുത്തരെ വീതം ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരാക്കി സാമൂഹിക സമവാക്യങ്ങൾ പാലിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് നീക്കം.
സിദ്ധരാമയ്യയുടെ രാജിവെക്കലിന് ശേഷം രൂപീകരിക്കുന്ന പുതിയ സർക്കാരിൽ ജാതി-മത വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലും, പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിടയിലും കൃത്യമായ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയുടെ മകൻ യതീന്ദ്ര സിദ്ധരാമയ്യക്ക് പുതിയ മന്ത്രിസഭയിൽ സുപ്രധാനമായ ഒരു വകുപ്പ് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിർദേശങ്ങളും ഭാവി ലക്ഷ്യങ്ങളുംമാസങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്ന അധികാര തർക്കങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് ശിവകുമാറിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പുതിയ സർക്കാരിന്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി നൽകിയ നിർദേശങ്ങൾ നിർണ്ണായകമാണ്. പുതിയ മന്ത്രിസഭയിൽ ദലിതർ, ഒ.ബി.സി വിഭാഗങ്ങൾ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം നൽകുക എന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ 'സാമൂഹിക നീതി' എന്ന അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണ്.
2028ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ഭരണമാറ്റത്തിന്റെ സൂചന നൽകാനും യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കാനും പുതിയ മുഖങ്ങളെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി താല്പര്യപ്പെടുന്നു. കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നതാണ് ഈ നേതൃമാറ്റം. ജനവിശ്വാസം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സാമൂഹിക നീതിക്കും വികസനത്തിനും തുല്യപ്രാധാന്യം നൽകിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കും പുതിയ സർക്കാരിന്റെ മുഖമുദ്രയെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
