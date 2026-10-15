അങ്കിത ഭണ്ഡാരിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സമരം എന്തിന്? പുതിയ സിക്കിം ഗവർണർക്ക് കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കോ?text_fields
ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ട അങ്കിത ഭണ്ഡാരിക്ക് നീതി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യാ ഗേറ്റിൽ സമാധാനപരമായി സമരം ചെയ്ത മാതാപിതാക്കളെ പുലർച്ചെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത നടപടിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ സമരം ശക്തമായ ഡൽഹിയിൽ, ഇന്നലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അങ്കിത ഭണ്ഡാരിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പമുള്ള അപ്രതീക്ഷിത സമര നീക്കങ്ങൾ പ്രസ്തുത വിഷയത്തെ വീണ്ടും ദേശീയ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ബി.ജെ.പി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദുഷ്യന്ത് കുമാർ ഗൗതമിനെ സിക്കിം ഗവർണറായി നിയമിച്ചതിനെതിരെയാണ് നിലവിൽ അങ്കിതയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സമരം.
എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്കിതയുടെ മാതാപിതാക്കൾ തെരുവിലിറങ്ങിയത്?
അങ്കിതയുടെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച 'വി.ഐ.പി' ബി.ജെ.പി നേതാവ് ദുഷ്യന്ത് കുമാർ ഗൗതമാണെന്നാണ് തുടക്കം മുതൽ കുടുംബം ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം:
1. 'വി.ഐ.പി' വിവാദം: ഋഷികേശിലെ 'വനന്താര' റിസോർട്ടിൽ റിസപ്ഷനിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അങ്കിത, അവിടെയെത്തുന്ന 'വി.ഐ.പി'ക്ക് ലൈംഗിക സേവനം നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആ സമയത്ത് ബി.ജെ.പിയുടെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാന ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നത് ദുഷ്യന്ത് കുമാർ ഗൗതമായിരുന്നു. ഈ വി.ഐ.പി ഗൗതമാണെന്നാണ് കുടുംബവും പ്രദേശത്തെ ആക്ഷൻ കൗൺസിലുകളും വിശ്വസിക്കുന്നത്.
2. ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുമെന്ന ഭയം: സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപേ ദുഷ്യന്ത് ഗൗതമിനെ ഗവർണർ പദവി നൽകി ആദരിച്ചതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണഘടനാപരമായ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും, ക്രിമിനൽ നടപടികളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു.
3. ആവശ്യം: കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ദുഷ്യന്ത് കുമാർ ഗൗതമിന്റെ ഗവർണർ നിയമനം മരവിപ്പിക്കുകയോ റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്യണം. അതിനായി കേന്ദ്രത്തിന് 24 മണിക്കൂർ അന്ത്യശാസനമാണ് അങ്കിതയുടെ പിതാവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
പുതിയ സിക്കിം ഗവർണർക്ക് കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുണ്ടോ?
നേരിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരാഖണ്ഡ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കുറ്റപത്രത്തിൽ ഗൗതമിന്റെ പേര് ചേർത്തിരുന്നില്ലെങ്കിലും, അന്വേഷണത്തിൽ കടുത്ത വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായതായി കുടുംബവും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു:
- ഫോൺ രേഖകൾ മറച്ചുവെച്ചു: റിസോർട്ട് ഉടമയും ബി.ജെ.പി മുൻ നേതാവിന്റെ മകനുമായ പുൽകിത് ആര്യ സംഭവദിവസം നിരവധി വി.ഐ.പികളുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ ആ ഫോൺ റെക്കോർഡുകൾ പോലീസ് ബോധപൂർവം വീണ്ടെടുത്തില്ലെന്നും അങ്കിതയുടെ പിതാവ് ആരോപിക്കുന്നു.
- വനിതാ കൂട്ടായ്മകളുടെ കണ്ടെത്തൽ: ഉത്തരാഖണ്ഡ് മഹിളാ മഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 30-ലധികം സംഘടനകൾ നടത്തിയ വസ്തുതാന്വേഷണ പഠനത്തിലും പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ അട്ടിമറികളും ദുഷ്യന്ത് ഗൗതമിലേക്ക് വിരൽചൂണ്ടുന്ന സംശയങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
- സാഹചര്യങ്ങൾ: കൊലപാതകം, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾക്ക് റിസോർട്ട് ഉടമ പുൽകിത് ആര്യയടക്കം മൂന്ന് പേരെ കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചെങ്കിലും, റിസോർട്ടിൽ അങ്കിതയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ എത്തിയ ആ 'വി.ഐ.പി' ആരെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഔദ്യോഗിക അന്വേഷണം താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല.
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