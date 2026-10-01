അട്ടിമറിയെ നേരിട്ട ധീരത! ആരാണ് മരണമുഖത്തുനിന്ന് വിമാനത്തെ കാത്ത സ്മിത് മച്ഛർ?text_fields
മുംബൈ: ദുബായിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിലെ ടെൽ അവീവിലേക്ക് പറക്കുകയായിരുന്ന 'ഫ്ലൈ ദുബായ്' വിമാനത്തിൽ സഹ-പൈലറ്റിന്റെ ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിനിരയായിട്ടും ചോരവാർന്ന് താഴേക്ക് പതിച്ച വിമാനത്തെയും 174-ലധികം മനുഷ്യജീവനുകളെയും സുരക്ഷിതമാക്കിയതിലൂടെ ചർച്ചകളിൽ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ഛർ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഒരേസ്വരത്തിൽ 'റിയൽ ഹീറോ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതോടെയാണ് ഈ മുംബൈ സ്വദേശിയുടെ പേര് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായത്.
33,000 അടി ഉയരത്തിൽ വെച്ച് ഒമാനി പൗരനായ സഹ-പൈലറ്റ് വിമാനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ തകർക്കാനും വിമാനം താഴേക്ക് വീഴ്ത്താനും ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വെച്ചാണ് സ്മിത് മച്ഛർ പ്രതിരോധിച്ചത്. ക്രൂരമായി കുത്തേറ്റിട്ടും വിമാനം കൂടുതൽ താഴേക്ക് പോകാതെ പിടിച്ചുനിർത്താനും കോക്ക്പിറ്റ് ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് വിവരമറിയിക്കാനും കാണിച്ച മനസ്സാന്നിധ്യമാണ് ആകാശത്ത് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയത്.
വേരുകൾ മുംബൈയിൽ; പരിചയസമ്പന്നനായ ഏവിയേറ്റർ
മുംബൈയിലെ ഘാട്കോപ്പർ ഈസ്റ്റ് (തിലക് നഗർ) സ്വദേശിയാണ് സ്മിത് മച്ഛർ. മുംബൈയിലെ വെല്ലിംഗ്കർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയത്. തുടർന്ന് വ്യോമയാന മേഖലയോടുള്ള അഭിനിവേശം കൊണ്ട് പൈലറ്റ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി വിമാന പൈലറ്റായി കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനും ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ എയർലൈനായ 'ആകാശ എയറി'ലെ പൈലറ്റാണ്. ജോലിയുടെ ഭാഗമായി ദുബായിലായിരുന്നു സ്മിത് താമസിച്ചിരുന്നത്.
സ്പൈസ് ജെറ്റിലെ 11 വർഷത്തെ സുവർണ കാലം
2011 ജൂണിലാണ് സ്മിത് മച്ഛർ ഇന്ത്യയിലെ ബജറ്റ് എയർലൈനായ 'സ്പൈസ് ജെറ്റി'ൽ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. 2022 വരെ നീണ്ട 11 വർഷത്തെ സേവനത്തിനിടയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തന മികവിലൂടെ അദ്ദേഹം കമ്പനിയുടെ സീനിയർ കമാൻഡറായി ഉയർന്നു. 2020 നവംബറിൽ അദ്ദേഹം സ്പൈസ് ജെറ്റിന്റെ 'ലൈൻ ട്രെയിനിംഗ് ക്യാപ്റ്റൻ' പദവിയിലെത്തി. മറ്റ് ജൂനിയർ പൈലറ്റുമാർക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകുന്നതിനും അവരുടെ ഫ്ലൈയിംഗ് മികവ് വിലയിരുത്തുന്നതിനുമുള്ള അതീവ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ചുമതലയായിരുന്നു ഇത്. സ്പൈസ് ജെറ്റിൽ മാത്രം പ്രധാന പൈലറ്റായി 6,400-ലധികം മണിക്കൂറുകൾ അദ്ദേഹം വിമാനം പറത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഫ്ലൈ ദുബായിലേക്ക്: ഡയറക്ട്-എൻട്രി ക്യാപ്റ്റൻ
മറ്റ് എയർലൈനുകളിൽ ദീർഘകാലം കമാൻഡറായി പരിചയസമ്പന്നരായ പൈലറ്റുമാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന 'ഡയറക്ട്-എൻട്രി ക്യാപ്റ്റൻ' പദവിയോടെയാണ് 2022 ജൂണിൽ സ്മിത് മച്ഛർ യു.എ.ഇയുടെ ഫ്ലൈ ദുബായിൽ ചേരുന്നത്. ബോയിംഗ് വിമാനങ്ങളുടെ (ബോയിംഗ് 737-800, ബോയിംഗ് 737 മാക്സ് 8/9) സർവീസ് വിഭാഗത്തിൽ ആകെ 9,750-ലധികം മണിക്കൂറുകൾ വിമാനം പറത്തിയുള്ള വലിയ പ്രവർത്തന പരിചയമാണ് സ്മിത് മച്ചാറിനുള്ളത്. വ്യോമയാന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളിലും എമർജൻസി പ്രോട്ടോക്കോളുകളിലും അതീവ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഒരു വിദഗ്ദ്ധനായാണ് അദ്ദേഹം ഫ്ലൈ ദുബായിലും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.
ആകാശത്ത് കാട്ടിയ അസാധാരണ മനസ്സാന്നിധ്യം
വിമാനം 30 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 14,000 അടിയോളം കൂപ്പുകുത്തിയ നിർണായക നിമിഷത്തിലാണ്, പരിക്കേറ്റ ദേഹവുമായി സ്മിത് മച്ഛർ കോക്ക്പിറ്റിൽ പോരാടിയത്. അടിയന്തര കോഡുകൾ പുറത്തുവിടാനും, കോക്ക്പിറ്റ് ഡോർ തുറന്ന് ക്യാബിൻ ക്രൂവിനെയും യാത്രക്കാരെയും അക്രമിയെ കീഴടക്കാൻ സഹായിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു.
ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം സൗദിയിലെ തബൂക്കിൽ അപകടനില തരണം ചെയ്ത സ്മിത് മച്ചാറിന് എല്ലാവിധ നയതന്ത്ര-ചികിത്സാ സഹായങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും രംഗത്തുണ്ട്. ആകാശത്ത് വിറങ്ങലിച്ചുപോയ നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാരെ മരണക്കയത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിച്ചതിലൂടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ മുംബൈക്കാരൻ പൈലറ്റ്.
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