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    വോട്ടർമാരെ ചേർക്കുന്നതിലും വെട്ടുന്നതിലും സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത്?

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    Booth Level Officers in India verifying voter roll entries using a laptop and mobile application.
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    പ്രതീകത്മക ചിത്രം

    ന്യൂഡൽഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ വോട്ടർപട്ടിക കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സാങ്കേതിക സംവിധാനമായ ഇസിഐ-നെറ്റ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർമാർക്കിടയിലെ ആഭ്യന്തര ഭിന്നതകളും രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളും കാരണം ദേശീയ തലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വോട്ടർപട്ടികയിലെ പേരുകൾ ചേർക്കലും നീക്കം ചെയ്യലും പൂർണമായി ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ഐ.ടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയതിനെച്ചൊല്ലി ഉയർന്ന ചോദ്യങ്ങളും, ഇതിന് പിന്നിലെ സാങ്കേതിക-ഭരണഘടനാ പ്രശ്നങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

    എന്താണ് ഇസിഐ-നെറ്റ്?

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ വോട്ടർമാർ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ, സ്ഥാനാർത്ഥികൾ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്കായി കാലാകാലങ്ങളിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത 40-ലധികം ആപ്ലിക്കേഷനുകളെയും വെബ്‌സൈറ്റുകളെയും ഒരൊറ്റ കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് 2026 ജനുവരിയിൽ തുടക്കം കുറിച്ച സമഗ്ര ഡിജിറ്റൽ കുടക്കൂട്ടായ്മയാണ് ഇസിഐ-നെറ്റ്.

    നേരത്തെ വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കലിനും ഫോമുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 'ഇറോ-നെറ്റ്' എന്ന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇസിഐ-നെറ്റിലേക്ക് സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കമീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയിൽ ഇത് 'ഇസിഐ-നെറ്റ് പോർട്ടലിന്റെ ഇലക്ടറൽ റോൾ മൊഡ്യൂൾ' എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

    സാധാരണ വോട്ടർമാർക്കുള്ള സേവനങ്ങൾ: പുതിയ വോട്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ (ഫോം 6), വോട്ടർപട്ടികയിലെ പേര് വെട്ടിമാറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ എതിർപ്പുകൾ (ഫോം 7), വിലാസം മാറ്റലും തിരുത്തലുകളും (ഫോം 8) എന്നിവയെല്ലാം ഈ ഏകീകൃത പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴിയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

    ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ: ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർ (ബി.എൽ.ഒ), ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർമാർ (ഇ.ആർ.ഒ), ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർമാർ (ഡി.ഇ.ഒ) എന്നിവരുടെ ദൈനംദിന വോട്ടർ പരിശോധനകളും ഈ പോർട്ടൽ വഴിയാണ് നടക്കുന്നത്.

    കേന്ദ്രീകരണം എന്തുകൊണ്ട് വിവാദമായി?

    സാങ്കേതികവിദ്യ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതോ ഒരു പൊതു പ്ലാറ്റ്‌ഫോം നിർമിക്കുന്നതോ അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ തർക്കവിഷയം; മറിച്ച് സിസ്റ്റത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ആർക്കാണ്, നിയമപരമായ അധികാരങ്ങളെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മറികടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യമാണ്.

    1950-ലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമപ്രകാരം, ഒരു മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർപട്ടിക തയ്യാറാക്കാനും അതിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്താനുമുള്ള പരമാധികാരം അതാത് പ്രദേശങ്ങളിലെ ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർമാർക്കാണ്. എന്നാൽ ഇസിഐ-നെറ്റിന്റെ വരവോടെ വോട്ടർ വിവരശേഖരം അമിതമായി ഡൽഹിയിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുകയും, സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർമാർക്കോ ഇ.ആർ.ഒമാർക്കോ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ പൂർണമായ പ്രവേശന സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിംഗ് സന്ധുവും വിവേക് ജോഷിയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    നിയമപരമായ അധികാരവും സാങ്കേതിക അധികാരവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം

    നിയമപ്രകാരം ഒരാളുടെ പേര് വോട്ടർപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനോ നിലനിർത്താനോ തീരുമാനിക്കാൻ ഇ.ആർ.ഒയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ട്; എന്നാൽ ആ തീരുമാനം രേഖപ്പെടുത്താനോ തിരുത്താനോ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അനുമതി നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ, സാങ്കേതികവിദ്യ നിയമപരമായ അധികാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയർന്നത്.

    ഉദാഹരണത്തിന്, ഗോവയിൽ 'യുക്തിസഹമായ പൊരുത്തക്കേടുകൾ' കാരണം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട വോട്ടർമാരെ വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം യോഗ്യരെന്ന് ഇ.ആർ.ഒമാർ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും, സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ ഇതിനുള്ള 'റോൾബാക്ക്' ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ 97 പേർക്ക് പട്ടികയ്ക്ക് പുറത്തുനിൽക്കേണ്ടി വന്നു.

    ഇസിഐ-നെറ്റ് (ECINET): പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ
    • എന്താണ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം: 40-ലധികം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആപ്പുകളെയും പഴയ ഇറോ-നെറ്റിനെയും (ERONET) ഒന്നിപ്പിച്ച ഏകീകൃത സംവിധാനം.
    • വിവാദ വിഷയം: വിവരശേഖരത്തിന്റെ അമിത കേന്ദ്രീകരണം മൂലം താഴെത്തട്ടിലെ ഇ.ആർ.ഒമാരുടെ നിയമപരമായ അധികാരം കവർന്നെടുക്കപ്പെടുന്നു എന്ന പരാതി.
    • സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പിഴവ്: ഗോവയിൽ അർഹരായ 97 വോട്ടർമാരെ തിരികെ ചേർക്കാൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ ഓപ്ഷനില്ലാതെ പോയ സാഹചര്യം.
    • പരിഹാര നീക്കം: സംവിധാനം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഐഐടി വിദഗ്ദ്ധൻ ഉൾപ്പെടുന്ന സമിതിക്ക് രൂപം നൽകി.

    കമീഷന്റെ വിശദീകരണവും പുതിയ തീരുമാനങ്ങളും

    സൈബർ സുരക്ഷാ വാദം: വോട്ടർപട്ടിക കേന്ദ്രീകൃതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് അനധികൃത കടന്നുകയറ്റങ്ങളും തിരിമറികളും തടയാനാണെന്ന് കമീഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ വർഷം നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ വോട്ടെണ്ണൽ ദിനത്തിൽ മാത്രം 68 ലക്ഷത്തോളം സൈബർ ആക്രമണ ശ്രമങ്ങളാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് കമീഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    സ്വതന്ത്ര ഐഐടി ഓഡിറ്റ്: വിവാദം ശക്തമായതോടെ, ഇസിഐ-നെറ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം നിലവിലെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഇലക്ഷൻ കമീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിലും സ്വതന്ത്ര ഐഐടി/ഐഐഐടി വിദഗ്ദ്ധൻ ഉൾപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു സമിതിയെ നിയോഗിക്കാൻ കമീഷൻ തീരുമാനിച്ചു.

    ആധാർ ഇ-സൈൻ : വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് പേരുകൾ വ്യാജമായി ഒഴിവാക്കുന്നത് തടയാൻ 'സി-ഡാക്' വഴിയുള്ള ആധാർ അധിഷ്ഠിത ഇ-സൈൻ സംവിധാനവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. (കർണാടകയിലെ ആലന്ദ് മണ്ഡലത്തിൽ ഫോം 7 ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് 6,000-ത്തോളം പേരുകൾ വ്യാജമായി വെട്ടാൻ ശ്രമിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നടപടി).

    ഇത്തരം വിവാദങ്ങളോടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ മിക്കവയും സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ്. എന്നാൽ ഗോവയിൽ സംഭവിച്ചത് അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനെതിരെ ഉയർന്നിട്ടുള്ള ഗൗരവമുള്ള വിമർശനങ്ങളിൽ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾക്കപ്പുറം വ്യക്തത വരുത്താൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ സന്നദ്ധമാവേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിമർശനം.

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    News Summary - Explained: What is ECINET and Why Has Centralising Electoral Rolls Sparked a Row?
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