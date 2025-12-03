Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 7:00 AM IST

    ഇ.ഡിയുടെ കേസുകൾക്ക് എന്തു സംഭവിക്കുന്നു? ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത് 6,312 കേ​സു​ക​ൾ, ശി​ക്ഷ 120 ൽ ​മാ​ത്രം

    Enforcement directorate
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: 2014 ജൂ​ൺ മു​ത​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ വ​രെ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് (ഇ.​ഡി) ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ ത​ട​യ​ൽ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത് 6,312 കേ​സു​ക​ൾ. ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത് 120 കേ​സു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്രം.

    കേ​ന്ദ്ര ധ​ന​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി പ​ങ്ക​ജ് ചൗ​ധ​രി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ലെ അ​സ​ൻ​സോ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​പി​യും മു​ൻ ന​ട​നു​മാ​യ ശ​ത്രു​ഘ്‌​ന​ൻ സി​ൻ​ഹ​യാ​ണ് ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ആ​ദ്യ​മാ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യ ശേ​ഷം 2014 ജൂ​ൺ ഒ​ന്നി​നും 2025 ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​നും ഇ​ട​യി​ൽ ഇ.​ഡി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സു​ക​ളു​ടെ​യും ല​ഭി​ച്ച ശി​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ​യും എ​ണ്ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    2019-20 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​മു​മ്പ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സു​ക​ൾ ഒ​രു​കാ​ല​ത്തും 200ൽ ​എ​ത്തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, 2019-20 ആ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 557 കേ​സു​ക​ളാ​യി. 2020-21ൽ ​കേ​സു​ക​ൾ 996 ആ​യി

    2021-22ൽ 1,116 ​ആ​യും വ​ർ​ധി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ടു​ള്ള വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ കേ​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി. എ​ങ്കി​ലും 700ൽ ​താ​ഴെ പോ​യി​ല്ല.

    2019 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ന് ശേ​ഷം 93 കേ​സു​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് ഇ.​ഡി പി.​എം.​എ​ൽ.​എ കോ​ട​തി​യി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​താ​യും മ​ന്ത്രി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ തെ​ളി​യാ​ത്ത കേ​സു​ക​ളാ​ണ് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    TAGS:Enforcement DirectoratecaseConviction
    News Summary - What happens to ED cases? 6,312 cases registered, only 120 convicted
