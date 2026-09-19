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    ബംഗാൾ എസ്.ഐ.ആറിൽ തീർപ്പാക്കാതെ 37 ലക്ഷത്തിലധികം അപ്പീലുകൾ

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    ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത് 8,20,683 അ​പ്പീ​ലു​ക​ൾ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​യ​ത് 1,02,231 മാ​ത്രം
    ബംഗാൾ എസ്.ഐ.ആറിൽ തീർപ്പാക്കാതെ 37 ലക്ഷത്തിലധികം അപ്പീലുകൾ
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ൽ തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) വേ​ള​യി​ൽ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ട്ടി​മാ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട​വ​രും ത​ർ​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രും സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച 37 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം അ​പ്പീ​ലു​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും തീ​ർ​പ്പാ​കാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്നു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ച​താ​ണ് ഈ ​വി​വ​രം. വി​വി​ധ ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പാ​കെ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച 38,20,683 അ​പ്പീ​ലു​ക​ളി​ൽ 1,02,231 എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​മാ​യ​ത്. അ​താ​യ​ത് 37,18,452 അ​പ്പീ​ലു​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച സ​ത്യ​വാ​ങ്‌​മൂ​ല​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ​യും ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​വ​രു​ടെ​യും അ​പ്പീ​ലു​ക​ളു​ടെ ക​ണ​ക്ക് വേ​ർ​തി​രി​ച്ച് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ബം​ഗാ​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ പ്ര​സ​ൻ​ജി​ത് ബോ​സി​ന്‍റെ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ബെ​ഞ്ച് നേ​ര​ത്തേ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. വെ​ട്ടി​മാ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത ക്ലെ​യി​മു​ക​ളും ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​ണ്ഡ​ലം തി​രി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ഹ​ര​ജി.

    എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 58 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നാ​ണ് ബോ​സ് വാ​ദി​ച്ച​ത്. ക്ലെ​യി​മു​ക​ളും ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളും സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഫോം 6​ഉം ഫോം 6​എ​യും മു​ഖേ​ന പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ 9.64 ല​ക്ഷം അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഫെ​ബ്രു​വ​രി 28ന് ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കേ​വ​ലം 1.82 ല​ക്ഷം പേ​രെ​യാ​ണ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്നും ബോ​സ് ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പാ​കെ വ​ന്ന അ​പ്പീ​ലു​ക​ളി​ൽ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​യ​തും ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​ശ​ദ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ആ​ഗ​സ്റ്റ് 25നാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട 60 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ക്ലെ​യി​മു​ക​ളും ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ മു​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​രാ​യി 19 ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലു​ക​ളാ​ണ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​രം ക​ൽ​ക്ക​ത്ത ഹൈ​കോ​ട​തി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്.

    ബം​ഗാ​ളി​ന് പു​റ​മെ ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡി​ൽ​നി​ന്നും ഒ​ഡി​ഷ​യി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള ഏ​ക​ദേ​ശം 700 ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രെ നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

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    News Summary - Over 37 Lakh Appeals Pending in West Bengal SIR Process, Election Commission Tells Supreme Court
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