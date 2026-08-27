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    India
    Posted On
    date_range 27 Aug 2026 3:51 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2026 4:21 PM IST

    38 ലക്ഷം അപ്പീലുകൾ, തീർപ്പാക്കിയത് 2% മാത്രം; ബംഗാൾ വോട്ടർപട്ടിക കേസിൽ ഹൈകോടതിയിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കുകൾ

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    Calcutta High Court symbolising legal challenge over Special Intensive Revision of voter rolls in West Bengal.
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    കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ വോട്ടർപട്ടിക പ്രത്യേക തീവ്ര പുനരവലോകന (എസ്.ഐ.ആർ) പ്രക്രിയയിൽ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് വ്യാപകമായി പേരുകൾ വെട്ടിമാറ്റിയെന്ന പരാതികളിൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ കൊൽക്കത്ത ഹൈകോടതിക്ക് മുന്നിൽ. വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെതിരെ പൗരന്മാർ സമർപ്പിച്ച 38 ലക്ഷത്തിലധികം അപ്പീലുകളിൽ വെറും 2 ശതമാനം മാത്രമേ (ഏകദേശം 79,000-ത്തോളം അപ്പീലുകൾ) തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇതുവരെ തീർപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഹരജിക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ വസ്തുത, തീർപ്പാക്കിയ അപ്പീലുകളിൽ 91 ശതമാനം പേരെയും അർഹരായ വോട്ടർമാരായി കണ്ട് വീണ്ടും വോട്ടർപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ്.

    വോട്ടർപട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ കമ്മീഷന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ അനാസ്ഥയും കൃത്യവിലോപവുമാണ് ഈ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് ഹരജിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകർ വാദിച്ചു. കൃത്യമായ അന്വേഷണമോ തെളിവെടുപ്പോ നടത്താതെയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് യഥാർത്ഥ വോട്ടർമാരെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളിയതെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് 91% പേരെയും തിരിച്ചെടുത്ത നടപടി.

    നിലവിലെ മെല്ലെപ്പോക്ക് തുടർന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള 37 ലക്ഷത്തിലധികം അപ്പീലുകൾ തീർപ്പാക്കാൻ വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവരുമെന്നും, ഇത് ലക്ഷക്കണക്കിന് പൗരന്മാരുടെ ജനാധിപത്യപരമായ വോട്ടവകാശം അനിശ്ചിതമായി ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടു. വിഷയത്തിൽ എന്ത് അടിയന്തര നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ കോടതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

    മാൾഡ സൗത്ത് എംപി ഇഷാ ഖാൻ ചൗധരി സമർപ്പിച്ച വിവരാവകാശ അപേക്ഷയ്ക്ക് ബംഗാൾ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമായത്. വിവരാവകാശ രേഖകൾ പ്രകാരം, അപ്പലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലുകൾ തീർപ്പാക്കിയ 82,782 കേസുകളിൽ 75,443 പേരെയും (91.13%) യോഗ്യതയുള്ളവരായി കണ്ടെത്തി വോട്ടർപട്ടികയിൽ തിരിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം, 37.27 ലക്ഷത്തിലധികം അപ്പീലുകൾ (97.83%) ഇനിയും തീർപ്പാക്കാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണെന്നും ഓരോ 46 അപ്പീലുകളിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് ഇതുവരെ പരിഗണിച്ചതെന്നും രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    പ്രത്യേക തീവ്ര പുനരവലോകന (എസ്.ഐ.ആർ) നടപടികളിലൂടെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ആകെ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 1.15 കോടിയുടെ (15.21%) വലിയ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കൊൽക്കത്ത സൗത്ത്, മാൾഡ, കോൽക്കത്ത നോർത്ത്, ഉത്തർ ദിനാജ്പൂർ, മുർഷിദാബാദ് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലാണ് വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 20 മുതൽ 32 ശതമാനം വരെ വൻ ഇടിവുണ്ടായത്. ട്രൈബ്യൂണലുകളുടെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തിയ സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച്, കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അപ്പീലുകളുടെയും അതിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആശ്വാസങ്ങളുടെയും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ സത്യവാങ്മൂലമായി സമർപ്പിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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    TAGS:bengalElection CommisonSIR
    News Summary - West Bengal SIR: Only 2% of 38 Lakh Appeals Decided, 91% Restored to Voter Rolls, HC Informed
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