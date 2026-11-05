ബംഗാളിൽ പാഠ പുസ്തകങ്ങളിൽ പൂർണ വന്ദേമാതരവും ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയും; കന്യാശ്രീയും സിംഗൂർ സമരവും ഒഴിവാക്കി

ബംഗാളിൽ പാഠ പുസ്തകങ്ങളിൽ പൂർണ വന്ദേമാതരവും ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയും; കന്യാശ്രീയും സിംഗൂർ സമരവും ഒഴിവാക്കിtext_fields
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്. ഭാരതീയ ജനസംഘം സ്ഥാപകൻ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയുടെ ജീവിതവും സംഭാവനകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയ പുതിയ പാഠങ്ങൾ എല്ലാ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലും കൊണ്ടുവരുമെന്നും, മുൻ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഭരണകാലത്ത് പാഠ്യപദ്ധതിയിലുണ്ടായിരുന്ന സിംഗൂർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം ഒഴിവാക്കുമെന്നും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ദീപക് ബർമൻ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിനും പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന വിധത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധ സമിതി തയ്യാറാക്കിയ പുതുക്കിയ സിലബസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത്. പുതിയ അധ്യയന വർഷം മുതൽ എല്ലാ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെയും തുടക്കത്തിൽ 'വന്ദേമാതരം' പൂർണരൂപത്തിൽ അച്ചടിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
സിംഗൂരും 'കന്യാശ്രീ'യും പുറത്ത്; ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ
സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ വഴിത്തിരിവുണ്ടാക്കിയ ചരിത്രസംഭവങ്ങളെയും മുൻ സർക്കാരിന്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പദ്ധതികളെയും പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാനാണ് സമിതിയുടെ ശുപാർശ. ഭാരതീയ ജനസംഘം സ്ഥാപകനും പ്രമുഖ ഹിന്ദുത്വ നേതാവുമായ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയുടെ ജീവിതവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകളും വിവരിക്കുന്ന ലഘു കുറിപ്പ് ഇനി മുതൽ സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. മമത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നതും ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയതുമായ എട്ടാം ക്ലാസിലെ 'സിംഗൂർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം' സംബന്ധിച്ച അധ്യായം പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി. ആറാം ക്ലാസ് പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന തൃണമൂൽ സർക്കാരിന്റെ പ്രമുഖ ധനസഹായ പദ്ധതിയായ 'കന്യാശ്രീ' സംബന്ധിച്ച അധ്യായവും നീക്കാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഐ.സി.ടിയും മൂന്നാം ഭാഷയും; നോ-ഡിറ്റൻഷൻ പോളിസി പുനഃപരിശോധിക്കും
വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനായി മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ-പാഠ്യപദ്ധതി മാറ്റങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിൽ 'ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി' ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് വിഷയമായി അവതരിപ്പിക്കും. 7, 8 ക്ലാസുകളിലേക്ക് പുതിയ മൂന്നാം ഭാഷാ പാഠപുസ്തകങ്ങളും നിലവിൽ വരും. പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ പേപ്പർ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒൻപതാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള തോൽപ്പിക്കൽ ഒഴിവാക്കൽ നയം എടുത്തുമാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഉടൻ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.