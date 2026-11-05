ബംഗാളിൽ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങൾക്ക് നേരെ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണം; ആർ.എസ്.എസ് നേതാവിനെ കണ്ട് ക്രൈസ്തവ പ്രതിനിധികൾ

ബംഗാളിൽ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങൾക്ക് നേരെ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണം; ആർ.എസ്.എസ് നേതാവിനെ കണ്ട് ക്രൈസ്തവ പ്രതിനിധികൾtext_fields
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ സമീപ മാസങ്ങളിലായി ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങൾക്കും വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ സംഗമങ്ങൾക്കും നേരെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങളിലും ഭീഷണികളിലും ആശങ്കയറിയിച്ച് ക്രൈസ്തവ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ മുതിർന്ന ആർ.എസ്.എസ് നേതാവിനെ കണ്ട് ചർച്ച നടത്തി. ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെയും സംഘടനകളുടെയും പൊതുവേദിയായ 'ബംഗീയ ക്രിസ്തീയ പരിസേബ' പ്രതിനിധി സംഘമാണ് ബംഗാളിലെ മുതിർന്ന ആർ.എസ്.എസ് നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹെറോഡ് മല്ലിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിനിധി സംഘമാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമെതിരെയുള്ള സംഘടിത ആക്രമണങ്ങളും വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കാൻ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് പ്രതിനിധികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങൾ പതിവാകുന്നു; 60-ലധികം വിദ്വേഷ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ
സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്തിടെയായി നടമാടുന്ന അതിക്രമങ്ങളുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പ്രതിനിധി സംഘം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 31-ന് സൗത്ത് 24 പർഗാനാസ് ജില്ലയിലെ ബാസന്തി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ഒരു പള്ളിക്ക് നേരെ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണമുണ്ടായി. ഇതിന് പുറമെ മിഡ്നാപൂർ, ഹൗറ, ഹൂഗ്ലി, നോർത്ത് 24 പർഗാനാസ് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലെല്ലാം വീടുകളിൽ നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതും വിശ്വാസികളെയും പാസ്റ്റർമാരെയും മർദ്ദിക്കുന്നതും പതിവായിരിക്കുകയാണ്.
നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നുവെന്ന് വ്യാജമായി ആരോപിച്ചാണ് അക്രമികൾ സംഘടിച്ചെത്തുന്നത്. മേയ് 13 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 20 വരെയുള്ള ചുരുങ്ങിയ മാസങ്ങൾക്കിടയിൽ മാത്രം ബംഗാളിലെ 13 ജില്ലകളിലായി ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ 60-ലധികം വിദ്വേഷ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും അതിക്രമങ്ങളും അരങ്ങേറിയതായി ഗവേഷണ സംഘടനയായ 'ഇന്ത്യ ഹേറ്റ് ലാബ്' രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ചർച്ച തുടരുമെന്ന് ആർ.എസ്.എസ്; കൊൽക്കത്തയിൽ പ്രാർത്ഥനാ റാലികൾ
ആക്രമണങ്ങളും മതപരിവർത്തന ആരോപണങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ആർ.എസ്.എസ് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കിയതായും, പ്രശ്നങ്ങൾ രമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ സൗഹൃദപരമായ ചർച്ചകൾ തുടരുമെന്ന് അറിയിച്ചതായും വിവരമുണ്ട്.
അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്തെ ക്രൈസ്തവർ നേരിടുന്ന സുരക്ഷാ ഭീഷണികളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും സമാധാനം ആവശ്യപ്പെട്ടും കൊൽക്കത്ത നഗരത്തിൽ വിവിധ ക്രൈസ്തവ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്ന് പ്രധാന പ്രാർത്ഥനാ റാലികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ആർ.ആർ അവന്യൂവിൽ സംഗമിച്ച റാലിയിൽ സർവമത പ്രാർത്ഥനയും സമാധാന ആഹ്വാനവും നടന്നു. അക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നവർക്ക് നിയമസഹായം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ക്രൈസ്തവ കൂട്ടായ്മകൾ വ്യക്തമാക്കി.