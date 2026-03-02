പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം: കേരള ഹൗസിൽ കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം: കേരള ഹൗസിൽ കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നുtext_fields
ഡൽഹി: യുദ്ധമേഖലയിലുള്ള മലയാളികൾക്കായി ഡൽഹിയിലെ കേരള ഹൗസിൽ കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു. ആവശ്യക്കാർക്ക് 011-23747079, 011-23742320, +91-9310443880 എന്നീ ഹെൽപ്ലൈൻ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം. പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ റെസിഡന്റ് കമ്മിഷണർ പുനീത്കുമാറിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.
അടിയന്തര സേവനത്തിന് നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഹെൽപ് ഡെസ്കുമായി +91-8802012345 (അന്താരാഷ്ട്ര മിസ്ഡ് കോൾ), 18004253939 (ടോൾഫ്രീ നമ്പർ-ഇന്ത്യയിൽനിന്ന്) എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം.ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാക്ക് എംബസികളിലെ ഹെൽപ്ലൈൻ നമ്പറുകളിലും ബന്ധപ്പെടാം.
ഹെൽപ്ലൈൻ നമ്പറുകൾ
• ഇന്ത്യൻ എംബസി അബുദാബി: 800-46342 ടോൾഫ്രീ നമ്പർ, വാട്സാപ്പ്: +971543090571
• ഇന്ത്യൻ എംബസി കുവൈത്ത്: +96565501946
• ഇന്ത്യൻ എംബസി ദോഹ, ഖത്തർ: +974-55647502
• ഇന്ത്യൻ എംബസി ബഹ്റൈൻ: 0097339418071
