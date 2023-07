‘ഇതൊക്കെ ഏത് പാർട്ടികളാണ്, കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ലല്ലോ?’; എൻ.ഡി.എ യോഗത്തെ പരിഹസിച്ച് ഖാർഗെ, മറുപടിയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ബംഗളൂരുവിൽ 26 പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സംയുക്ത യോഗത്തിന് മറുപടിയായി ഡൽഹിയിൽ 39 പാർട്ടികളുടെ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ച എൻ.ഡി.എ സഖ്യത്തെ പരിഹസിച്ച കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെക്ക് മറുപടിയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ‘പല പാർട്ടികളെയും കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടുപോ​ലുമില്ല’ എന്നായിരുന്നു ഖാർഗെ എൻ.ഡി.എ യോഗത്തിലെ പങ്കാളിത്തത്തെ പരിഹസിച്ചത്. 2024ലെ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ.ഡി.എ സഖ്യത്തെ തോൽപിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ബംഗളൂരുവിൽ രണ്ടുദിവസത്തെ യോഗം ചേരുകയും കൂട്ടായ്മക്ക് ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഇൻക്ലൂസിവ് അലയൻസ് (ഇന്ത്യ) എന്ന പേര് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. യോഗത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു ഖാർഗെയുടെ പ്രതികരണം. ഇതിന് മറുപടിയുമായി എൻ.ഡി.എ യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ രംഗത്തുവരുകയായിരുന്നു. ‘എൻ.ഡി.എയിൽ ചെറിയ പാർട്ടിയെന്നോ വലിയ പാർട്ടിയെന്നോ ഇല്ല. എൻ.ഡി.എ നിർബന്ധത്തിന്റെ സഖ്യമല്ല, സംഭാവനയുടെ സഖ്യമാണ്. 2014ലെയും 2019ലെയും ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബി.ജെ.പിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, സർക്കാർ രൂപവത്കരിച്ചത് എൻ.ഡി.എ എന്ന നിലയിലായിരുന്നു’, 39 പാർട്ടികളുടെ യോഗത്തിൽ മോദി പറഞ്ഞു. എൻ.ഡി.എ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയും 50 ശതമാനത്തിലധികം വോട്ട് നേടി അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റൊരു ചടങ്ങിലും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം കുടുംബം ആദ്യം രാജ്യം ഒന്നുമല്ല എന്നതാണെന്നും വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് താൽപര്യമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കടുത്ത അഴിമതിക്കാരാണ് യോഗം ചേരുന്നതെന്നും അഴിമതി പ്രതിരോധിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷം ഒന്നിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ തി​ങ്ക​ൾ, ചൊ​വ്വ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന 26 പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ​മാ​ണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. മു​മ്പ് ഞ​ങ്ങ​ൾ യു.​പി.​എ (ദേ​ശീ​യ പു​രോ​ഗ​മ​ന സ​ഖ്യം) എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഇ​പ്പോ​ൾ 26 പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ബി.​ജെ.​പി​ക്കെ​തി​രെ പു​തി​യ സ​ഖ്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​​യെ​ന്നും ‘ഇ​ന്ത്യ’ എ​ന്ന പു​തി​യ പേ​രാ​ണ് ഇ​തി​ന് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും യോ​ഗ​ശേ​ഷം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞിരുന്നു. പു​തി​യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത യോ​ഗം മും​ബൈ​യി​ൽ ചേ​രും. 11 അം​ഗ കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യെ മും​ബൈ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും. പു​തി​യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക കേ​ന്ദ്രം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഖാ​ർ​ഗെ പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​ഴ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​ര​ട​ക്കം 26 പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ളാ​ണ് ​ര​ണ്ടു​ദി​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ബം​ഗാ​ൾ, ത​മി​ഴ്നാ​ട്, ഡ​ൽ​ഹി, പ​ഞ്ചാ​ബ്, ബി​ഹാ​ർ, ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡ്, ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി, എം.​കെ. സ്റ്റാ​ലി​ൻ, അ​ര​വി​ന്ദ് കെ​ജ്രി​വാ​ൾ, ഭ​ഗ​വ​ന്ദ് മൻ, നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഹേ​മ​ന്ദ് സോ​റ​ൻ, സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​വി​ധ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 50ല​ധി​കം നേ​താ​ക്ക​ളും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സോ​ണി​യ ഗാ​ന്ധി, രാ​ഹു​ൽ​ഗാ​ന്ധി -കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ്, ശ​ര​ത് പ​വാ​ർ -എ​ൻ.​സി.​പി, ശി​വ​സേ​ന​യു​ടെ ഉ​ദ്ദ​വ് താ​ക്ക​റെ, സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ സീ​താ​റാം യെ​ച്ചൂ​രി, നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺഫറൻ​സി​ന്റെ ഉ​മ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര​ട​ക്ക​മാ​ണി​വ​ർ. ജൂ​ൺ 23ന് ​പ​ട്ന​യി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​ദ്യ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടാ​മ​ത് പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണ് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച സ​മാ​പി​ച്ച​ത്. Show Full Article

News Summary -

‘We have not even heard names of many parties’; Kharge mocked NDA meeting, PM replied