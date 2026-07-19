വൈഗ അണക്കെട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് കുത്തനെ കുറഞ്ഞു, പാടങ്ങൾ തരിശായി; തമിഴ്നാട്ടിൽ കാര്ഷിക മേഖല പ്രതിസന്ധിയില്text_fields
മധുര: തെക്കൻ തമിഴ്നാടിന്റെ ജീവനാഡിയായ വൈഗ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് അപകടകരമാംവിധം താഴ്ന്നത് മേഖലയിൽ വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് വഴിവെക്കുന്നു. അണക്കെട്ടിന്റെ ആകെ സംഭരണശേഷിയുടെ കേവലം 20 ശതമാനം വെള്ളം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഇതേ കാലയളവിൽ അണക്കെട്ട് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിരുന്ന സ്ഥാനത്താണ് ഇത്തവണ കടുത്ത ജലക്ഷാമം നേരിടുന്നത്. ഈ അവസ്ഥ തുടർന്നാൽ വരുംദിവസങ്ങളിൽ മേഖലയിൽ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
കാർഷിക മേഖല സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ
വൈഗ ജലസേചന പദ്ധതിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന തേനി, മധുര, ദിണ്ടുക്കൽ, ശിവഗംഗ, രാമനാഥപുരം എന്നീ അഞ്ച് ജില്ലകളിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഏക്കർ കൃഷിയിടങ്ങളെയാണ് വരൾച്ച സാരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൃഷിക്കാവശ്യമായ വെള്ളം കനാലുകൾ വഴി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ, പല കർഷകരും ഇത്തവണ കൃഷിയിറക്കാൻ സാധിക്കാതെ പാടങ്ങൾ തരിശായി ഇടുകയാണ്. മഴക്കാലം പകുതി പിന്നിട്ടിട്ടും വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിൽ ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിക്കാത്തതാണ് അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് വല്ലാതെ കുറയാൻ കാരണമായത്.
മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ പ്രതിസന്ധിയും തിരിച്ചടിയായി
വൈഗ അണക്കെട്ടിലേക്കുള്ള ജലമെത്തുന്ന പ്രധാന സ്രോതസ്സുകളിലൊന്നാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ. എന്നാൽ, അവിടെയും ജലനിരപ്പ് കാര്യമായി കുറഞ്ഞത് വൈഗയിലെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കി. മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുള്ള ജലലഭ്യത കുറഞ്ഞതോടെ വൈഗയിലെ ജലസേചന സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും താളം തെറ്റിയ അവസ്ഥയിലാണ്. നിലവിൽ കൃഷിയിറക്കിയവർ പോലും വെള്ളം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വലിയ നഷ്ടമാണ് നേരിടുന്നത്.
കാർഷിക മേഖലയിലെ തകർച്ച ഗ്രാമീണ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ വലിയ തോതിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരുംദിവസങ്ങളിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലും കാവേരി തടങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിക്ക് അല്പമെങ്കിലും അയവ് വരികയുള്ളൂ. അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും അടിയന്തര ഇടപെടൽ വേണമെന്നും കൃഷി നശിച്ച കർഷകർക്ക് സഹായം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും കർഷക സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കുടിവെള്ളം പോലും കിട്ടാക്കനിയാകുമോ എന്ന ഭീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ തെക്കൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ. സ്ഥിതിഗതികൾ ഗുരുതരമായതോടെ, ജലവിനിയോഗത്തിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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