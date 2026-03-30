    Posted On
    date_range 30 March 2026 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 30 March 2026 7:15 AM IST

    യുദ്ധം ഇന്ധന ലഭ്യതയെ ബാധിക്കും -പ്രധാനമന്ത്രി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ലെ യു​ദ്ധ​സാ​ഹ​ച​ര്യം ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ പെ​ട്രോ​ൾ, ഡീ​സ​ൽ ല​ഭ്യ​ത​യെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി. കോ​വി​ഡ് മ​ഹാ​മാ​രി​ക്ക് ശേ​ഷം ലോ​കം പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന് ക​രു​തി​യെ​ങ്കി​ലും പു​തി​യ യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ത​ന്റെ പ്ര​തി​മാ​സ റേ​ഡി​യോ പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ ‘മ​ൻ കീ ​ബാ​ത്തി’​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ ഇ​ന്ത്യ ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​ത്തോ​ടെ നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ഘ​ട്ട​ത്തെ​യും രാ​ജ്യം ഐ​ക്യ​ത്തോ​ടെ നേ​രി​ട​ണം. പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ അ​ഭ്യൂ​ഹം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​ണ്.

    140 കോ​ടി ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​യ​മാ​ണി​ത്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ ലാ​ഭ​ത്തി​ന് ഇ​വി​ടെ സ്ഥാ​ന​മി​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം വി​ശ്വ​സി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ഒ​രു കോ​ടി ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ധ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​വും ന​ൽ​കു​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    മതിയായ ഇന്ധന ശേഖരമുണ്ട്; പരിഭ്രാന്തരായി വാങ്ങിക്കൂട്ടരുത് -കേന്ദ്രം

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: രാ​ജ്യ​ത്തെ റി​ഫൈ​ന​റി​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ ശേ​ഷി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും പെ​ട്രോ​ൾ, ഡീ​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ മ​തി​യാ​യ ശേ​ഖ​രം രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര പെ​ട്രോ​ളി​യം മ​ന്ത്രാ​ലം. ചി​ല സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്ധ​ന​ക്ഷാ​മ​മു​ണ്ടെ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​ച​രി​ച്ച കിം​വ​ദ​ന്തി​ക​ൾ കാ​ര​ണം ഇ​ന്ധ​ന സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ തി​ര​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​യി ഇ​ന്ധ​നം വാ​ങ്ങി​ക്കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​പ​ണി​യി​ൽ ഇ​ന്ധ​ന​ല​ഭ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പെ​ട്രോ​ളി​ന്റെ​യും ഡീ​സ​ലി​ന്റെ​യും എ​ക്സൈ​സ് തീ​രു​വ ലി​റ്റ​റി​ന് 10 രൂ​പ വീ​തം കു​റ​ച്ചു. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ ഡീ​സ​ൽ ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്ക് ലി​റ്റ​റി​ന് 21.50 രൂ​പ​യും വി​മാ​ന ഇ​ന്ധ​ന​ത്തി​ന് 29.50 രൂ​പ​യും ക​യ​റ്റു​മ​തി തീ​രു​വ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഗ്യാ​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഗാ​ർ​ഹി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നു​മാ​ണ് പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. പൈ​പ്പ്ഡ് നാ​ച്വ​റ​ൽ ഗ്യാ​സി​നും സി.​എ​ൻ.​ജി​ക്കും 100 ശ​ത​മാ​നം വി​ഹി​തം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​ക്ക് ശ​രാ​ശ​രി ഉ​പ​ഭോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ 80 ശ​ത​മാ​ന​വും വ​ളം നി​ർ​മാ​ണ ശാ​ല​ക​ൾ​ക്ക് 70-75 ശ​ത​മാ​ന​വും വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി കാ​ർ​ഗോ​ക​ൾ എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മാ​ർ​ച്ചി​ൽ മാ​ത്രം 2,90,000 പു​തി​യ പി.​എ​ൻ.​ജി ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​തി​ദി​നം 55 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു. വാ​ണി​ജ്യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള എ​ൽ.​പി.​ജി വി​ത​ര​ണം പ​ഴ​യ നി​ല​യു​ടെ 70 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചു. ക​രി​ഞ്ച​ന്ത​യും പൂ​ഴ്ത്തി​വെ​പ്പും ത​ട​യാ​ൻ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി 2900 റെ​യ്ഡു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും പെ​ട്രോ​ളി​യം മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    TAGS:Narendra ModipetroldiesellpgIsrael Iran War
    News Summary - War will affect fuel availability - Prime Minister
