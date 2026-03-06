Begin typing your search above and press return to search.
    India
    യുദ്ധം അടുക്കളയിലേക്ക്

    യുദ്ധം അടുക്കളയിലേക്ക്
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ൽ കൊ​ടു​മ്പി​രി കൊ​ള്ളു​ന്ന യു​ദ്ധം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ അ​ടു​ക്ക​ള​ക​ളി​ലേ​ക്ക്. ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്കി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ക​പ്പ​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം തു​ട​ർ​ന്നും ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ പാ​ച​ക വാ​ത​ക വി​ത​ര​ണം നി​ല​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ അ​ടു​ക്ക​ള​യും യു​ദ്ധ​ക്കെ​ടു​തി​യി​ലാ​കും. വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തേ​ണ്ട ദ്ര​വീ​കൃ​ത പെ​ട്രോ​ളി​യം വാ​ത​ക (എ​ൽ.​പി.​ജി) ല​ഭ്യ​ത​യും വി​ത​ര​ണ​വും പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സ്ഥി​തി​വി​ശേ​ഷം സം​ജാ​ത​മാ​കു​ക​യാ​ണ്.

    എ​ൽ.​പി.​ജി ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്‍റെ 85 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം ഇ​ന്ത്യ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്കു വ​ഴി​യാ​ണ് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും, പെ​ട്രോ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി എ​ൽ.​പി.​ജി​ക്ക് ക​രു​ത​ൽ ശേ​ഖ​ര​മി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ന്ധ​ന വി​ത​ര​ണം സൂ​ക്ഷ്‍മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും അ​പ​ഗ്ര​ഥി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന കെ​പ്ല​ർ ക​മ്പ​നി​യി​ലെ ലീ​ഡ് റി​സ​ർ​ച്ച് അ​ന​ലി​സ്റ്റ് സു​മി​ത് റി​ത്തോ​ലി​യ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദ്ര​വീ​കൃ​ത പ്ര​കൃ​തി​വാ​ത​കം അ​ഥ​വാ എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി​യും സ​മ്മ​ർ​ദം നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ 40 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ എ​ൽ.​പി.​ജി​ക്ക് പ​ക​ര​മാ​യി എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത വി​ര​ള​മാ​ണ്. അ​മേ​രി​ക്ക, റ​ഷ്യ, അ​ർ​ജ​ന്‍റീ​ന എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ​പോ​ലും അ​ള​വ് വ​ള​രെ പ​രി​മി​ത​മാ​യി​രി​ക്കും, ചെ​ല​വ് കൂ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള എ​ൽ.​പി.​ജി ശേ​ഖ​രം വെ​റും 30 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. മാ​ർ​ച്ചി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ന​ട​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യോ വൈ​കു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ൽ സ്ഥി​തി സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​കും. പ​രി​ഭ്രാ​ന്തി​മൂ​ലം കൂ​ടു​ത​ൽ സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ വാ​ങ്ങി സ്റ്റോ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ണ​ത ചി​ല ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ണ്ടു​തു​ട​ങ്ങി​യെ​ന്നാ​ണ് വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    യു.​എ​സ്, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്ക് ഇ​റാ​ൻ അ​ട​ച്ച​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ തേ​യി​ല ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്കും ഭീ​ഷ​ണിയാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇ​റാ​ൻ, ഇ​റാ​ഖ്, കു​വൈ​ത്ത്, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ബ​ഹ്റൈ​ൻ, യു.​എ.​ഇ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ മു​ഖ്യ​മാ​യും തേ​യി​ല ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

