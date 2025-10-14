Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightവഖഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ...
    India
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 7:58 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 7:58 AM IST

    വഖഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ കാലാവധി നീട്ടണം; സമസ്ത സുപ്രീംകോടതിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വഖഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ കാലാവധി നീട്ടണം; സമസ്ത സുപ്രീംകോടതിയിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന വ​ഖ​ഫ് നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി 2025 പ്ര​കാ​രം വ​ഖ​ഫ് സ്വ​ത്തു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ടി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ. ആ​റു മാ​സം കൂ​ടി സ​മ​യം നീ​ട്ടി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​ഡ്വ. സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ അ​ലി മു​ഖേ​ന​യാ​ണ് സ​മ​സ്ത സു​​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. വ​ഖ​ഫ് ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​മ​സ്ത ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ടി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് എ.​ഐ.​എം.​ഐ.​എം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ അ​സ​ദു​ദ്ദീ​ന്‍ ഉ​വൈ​സി എം.​പി​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്‌​ത നി​യ​മ​ത്തി​ൽ വ​ഖ​ഫ് സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ ര​ജി​സ്‌​റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​റ് മാ​സ​ത്തെ സ​മ​യ​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, വി​ധി വ​രാ​ൻ അ​ഞ്ച് മാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ന്നും ഇ​നി ഒ​രു മാ​സം മാ​ത്ര​മേ ബാ​ക്കി​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും ഉ​വൈ​സി​യു​ടെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ കോ​ട​തി​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. ഇ​​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ന്ന് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SamasthaWaqf LandLatest NewsSupreme Court
    News Summary - Waqf registration period should be extended; Samastha in Supreme Court
    Similar News
    Next Story
    X