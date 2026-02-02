Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 2 Feb 2026 11:26 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Feb 2026 11:26 PM IST

    വഖഫ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ: സാങ്കേതിക കുരുക്ക് ഉന്നയിച്ച് ഹാരിസ് ബീരാൻ

    വഖഫ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ: സാങ്കേതിക കുരുക്ക് ഉന്നയിച്ച് ഹാരിസ് ബീരാൻ
    ഹാരിസ് ബീരാൻ

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വ​ഖ​ഫ് സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നാ​യി കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ‘ഉ​മീ​ദ്’ പോ​ർ​ട്ട​ൽ ത​ക​രാ​റു​മൂ​ല​മു​ള്ള സാ​ങ്ക​തി​ക കു​രു​ക്ക് രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച് ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ൻ എം.​പി. പോ​ർ​ട്ട​ലി​ന്റെ സെ​ർ​വ​ർ ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ, ലോ​ഗി​ൻ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലെ പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ, രേ​ഖ​ക​ൾ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലെ കാ​ല​താ​മ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ എം.​പി കേ​ന്ദ്ര ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വ​ഖ​ഫ് സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ത്ത​രം സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​കു​ന്നു. ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ സി​സ്റ്റം അ​പ്‌​ഗ്രേ​ഡ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ത്തി​ൽ എം.​പി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ചി​ല സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രി കി​ര​ൺ റി​ജി​ജു സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്‌​കും പ​രി​ശീ​ല​നവും സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    News Summary - Waqf registration: Haris Beeran raises technical snag
