Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightവഖഫ്​ സ്വത്ത്​...
    India
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 10:28 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 10:28 PM IST

    വഖഫ്​ സ്വത്ത്​ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ അഞ്ചുമാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    സമയപരിധി നീട്ടിയത് സംസ്ഥാന വഖഫ്​ ട്രൈബ്യൂണല്‍
    Waqf property registration extended for another five months
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കൊ​ച്ചി: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത വ​ഖ​ഫ്​ സ്വ​ത്തു​ക​ള്‍, വ​ഖ​ഫ്​ ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ഉ​മീ​ദ് സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ പോ​ര്‍ട്ട​ലി​ല്‍ ചേ​ര്‍ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി വ​ഖ​ഫ്​ ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ അ​ഞ്ച് മാ​സ​ത്തേ​ക്കു​കൂ​ടി നീ​ട്ടി. ഡി​സം​ബ​ര്‍ ആ​റി​ന് സ​മ​യ​പ​രി​ധി അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ള്‍പ്പെ​ടെ വ​ഖ​ഫ്​ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ള്‍ മു​ഴു​വ​നാ​യും പോ​ര്‍ട്ട​ലി​ല്‍ ചേ​ര്‍ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല. കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ 50 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​നാ​യ​ത്. തു​ട​ര്‍ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന വ​ഖ​ഫ്​ ബോ​ര്‍ഡ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു. സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ടി​ക്കി​ട്ടാ​ൻ വ​ഖ​ഫ്​ ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​നെ സ​മീ​പി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു കോ​ട​തി നി​ര്‍ദേ​ശം. ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ് സം​സ്ഥാ​ന വ​ഖ​ഫ്​ ബോ​ര്‍ഡ് കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന് കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്ക​കം പോ​ര്‍ട്ട​ല്‍ വീ​ണ്ടും തു​റ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ബോ​ർ​ഡ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. എം.​കെ. സ​ക്കീ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ടി​യ​തോ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മു​ഴു​വ​ന്‍ വ​ഖ​ഫ്​ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളും പോ​ര്‍ട്ട​ലി​ല്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യാ​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. വ​ഖ​ഫ്​ ബോ​ര്‍ഡി​ല്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ് ബാ​ധ​ക​മാ​വു​ക. പ​ഞ്ചാ​ബ്, ഗു​ജ​റാ​ത്ത്, മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ്, ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് വ​ഖ​ഫ്​ ബോ​ര്‍ഡു​ക​ളും അ​ത​ത് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​നെ സ​മീ​പി​ച്ച് മൂ​ന്നു​മാ​സം​വ​രെ സ​മ​യം നീ​ട്ടി​വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. അ​ഞ്ചു​മാ​സം സ​മ​യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വ​ഖ​ഫ്​ മു​ത്ത​വ​ല്ലി​മാ​ര്‍ മൂ​ന്ന്​ മാ​സ​ത്തി​ന​കം​ത​ന്നെ പോ​ര്‍ട്ട​ലി​ല്‍ വ​ഖ​ഫ്​ സ്വ​ത്ത്​ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും രേ​ഖ​ക​ളും ചേ​ർ​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ അ​ഭ്യ​ര്‍ഥി​ച്ചു. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടു​മാ​സം ഈ ​രേ​ഖ​ക​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ബോ​ര്‍ഡി​ന് അം​ഗീ​കാ​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വും. ബോ​ര്‍ഡി​ല്‍ ഇ​തു​വ​രെ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യാ​ത്ത വ​ഖ​ഫ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ന്യൂ ​വ​ഖ​ഫ്​ ഓ​പ്ഷ​ന്‍ വ​ഴി പോ​ര്‍ട്ട​ലി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാം. ഇ​തി​നാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ​ല്ലാ വ​ഖ​ഫ്​ ബോ​ർ​ഡ്​ ഡി​വി​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക്​ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ വ​ഖ​ഫ്​ ബോ​ര്‍ഡി​ല്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത 13,000 മ​ഹ​ല്ലു​ക​ളു​ടെ കീ​ഴി​ലെ ഏ​ക​ദേ​ശം 42,744 സ്വ​ത്തു​ക്ക​ള്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഡി​സം​ബ​ര്‍ ആ​റി​ന​കം ഉ​മീ​ദ് പോ​ര്‍ട്ട​ലി​ല്‍ ചേ​ര്‍ക്കാ​നാ​യ​ത്. ഇ​നി സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ടാ​ന്‍ ഒ​രു സാ​ധ്യ​ത​യു​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ മു​ത​വ​ല്ലി​മാ​രും മ​ഹ​ല്ല് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളും വി​ഷ​യം ഗൗ​ര​വ​ത്തി​ലെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ബോ​ര്‍ഡ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു. വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ ബോ​ര്‍ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ഡ്വ. പി.​വി. സൈ​നു​ദ്ദീ​ന്‍, പ്ര​ഫ. കെ.​എം. അ​ബ്ദു​ല്‍ റ​ഹീം, റ​സി​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, സി.​ഇ.​ഒ സി.​എം. അ​ബ്ദു​ല്‍ജ​ബ്ബാ​ര്‍, ഡി​വി​ഷ​ന​ല്‍ വ​ഖ​ഫ്​ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ സി.​എം. മ​ഞ്ജു, ജൂ​നി​യ​ര്‍ സൂ​പ്ര​ണ്ട് കെ.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​സി​ഫ് എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:waqafUmeedWaqf Portal
    News Summary - Waqf property registration extended for another five months
    Similar News
    Next Story
    X