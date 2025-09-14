Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 11:03 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 11:03 PM IST

    വഖഫ് സ്വത്ത്: ഇടക്കാല വിധി നിർണായകം

    വഖഫ് സ്വത്ത്: ഇടക്കാല വിധി നിർണായകം
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ബെ​ഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ച പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​ക്കാ​ല വി​ധി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വ​ഖ​ഫ് സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കും. പു​തി​യ ബി​ല്ലി​ന് സ്റ്റേ​യി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വ​ഖ​ഫ് സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ കൈ​​യേ​റു​ക​യും ഇ​ടി​ച്ചു​നി​ര​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​ന്ന് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി പ​റ​യു​ക. വി​വാ​ദ വ​ഖ​ഫ് ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മം സ്റ്റേ ​ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന മു​സ്‍ലിം മ​ത സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യ്, ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ വി​നോ​ദ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, അ​തു​ൽ എ​സ്. ച​ന്ദൂ​ർ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ച് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക.

    ര​​ജി​​സ്ട്രേ​​ഷ​​ൻ ​മൂ​​ല​​മോ കോ​​ട​​തി ഉ​​ത്ത​​ര​​വാ​​ലോ ഉ​​പ​​യോ​​ഗ​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ​​യോ വ​​ഖ​​ഫാ​​യി ക​​ണ​​ക്കാ​​ക്കു​​ന്ന സ്വ​​ത്തു​​ക്ക​​ളി​​ൽ മാ​​റ്റം​വ​​രു​​ത്തി​ല്ലെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​ര​ത്തേ ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യ് ആ ​ഉ​റ​പ്പു​ക​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യി രാ​ജ്യ​മൊ​ട്ടു​ക്കും വ്യാ​പ​ക​മാ​യ വ​ഖ​ഫ് കൈ​യേ​റ്റ​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

