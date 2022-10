ഏക സിവിൽ കോഡിന്റെ പേരു പറഞ്ഞ് ബി.ജെ.പി ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നു -കെജ്രിവാൾ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് അഹ്മദാബാദ്: ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബി.ജെ.പി ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയാ​ണെന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയും എ.എ.പി നേതാവുമായ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ. ഉത്തരാഖണ്ഡ് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബി.ജെ.പി ഇതു തന്നെയാണ് പയറ്റിയത്. എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്ന വാഗ്ദാനം നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും കെജ്രിവാൾ ആരോപിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിനു പിന്നാലെ അവർ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത് അപ്രത്യക്ഷമായി. ഗുജറാത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി മൂന്നുദിവസം മുമ്പ് ബി.ജെ.പി ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിച്ചിരിക്കയാണ്. ഫലം വന്ന് ഏതാനും നാൾക്കകം കമ്മിറ്റി അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്നും കെജ്‍രിവാൾ പരിഹസിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മാർഗദർശകതത്ത്വമായി 44ാം ഖണ്ഡികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെയാകെ ഏക സിവിൽകോഡിൽ ബന്ധിക്കാൻ നിയമനിർമാണം നടത്താൻ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാ വിഭാഗക്കാരുമായും കൂടിയാലോചിച്ച്, അവരുടെ സമ്മതത്തോടെ മാത്രമേ അത് നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ബി.ജെ.പി ഭരിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലും മധ്യപ്രദേശിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കാത്തതെന്നും കെജ്‍രിവാൾ ചോദിച്ചു. എന്ത്കൊണ്ട് രാജ്യം മുഴുവൻ നടപ്പാക്കുന്നില്ല. അവർ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണോ? -എ.എ.പി നേതാവ് ചോദിച്ചു. മുസ്‌ലിംകൾക്കിടയിലെ തർക്കവിഷയമായ, മതാധിഷ്‌ഠിത നിയമങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഏക സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബി.ജെ.പി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കളുടെ വോട്ട് വർധിപ്പിക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണിതെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം. ഇക്കഴിഞ്ഞ മേയിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാർ ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതേ മാസം തന്നെ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ജയ്റാം താക്കൂറും സംസ്ഥാനത്ത് ഉടൻ ഏക സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. Show Full Article

