Madhyamam
    date_range 17 Aug 2025 6:43 AM IST
    date_range 17 Aug 2025 6:43 AM IST

    വോട്ടവകാശ യാത്രക്ക് ഇന്ന് ബിഹാറിൽ തുടക്കം

    വോട്ടവകാശ യാത്രക്ക് ഇന്ന് ബിഹാറിൽ തുടക്കം
    വോ​ട്ടു​ചോ​രി​ക്കും വോ​ട്ടു ബ​ന്ദി​ക്കും (വോ​ട്ടു കൊ​ള്ള​ക്കും എ​സ്. ഐ. ​ആ​റി​നും) എ​തി​രെ ലോ​ക്സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യും ബി​ഹാ​ർ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​യി​ക്കു​ന്ന ‘വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര’​ക്ക് ബി​ഹാ​റി​ലെ സാ​സാ​റാ​മി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച തു​ട​ക്കം. 16 ദി​വ​സം​കൊ​ണ്ട് 1300 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ താ​ണ്ടു​ന്ന യാ​ത്ര വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നും വോ​ട്ട് കൊ​ള്ള​ക്കെ​തി​രെ ജ​ന​വി​കാ​രം ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും​വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. വോ​ട്ടർ അ​ധി​കാ​ര യാ​ത്ര സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് പ​ട്ന​യി​ലെ ഗാ​ന്ധി മൈ​താ​ന​ത്ത് മ​ഹാ​റാ​ലി​യോ​ടെ സ​മാ​പി​ക്കും.

    ഇ​ൻ​ഡ്യ നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​ന്ന റാ​ലി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​കു​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വ​ക്താ​വ് പ​വ​ൻ ഖേ​ര പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ഹു​ലി​ന്റെ ഓ​രോ യാ​ത്ര​യും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു വ്യ​ക്തി​ക്ക് ഒ​രു വോ​ട്ട് എ​ന്ന അ​വ​കാ​ശ​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ് ഈ ​യാ​ത്ര.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​ത് വോ​ട്ടി​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​മാ​ണ്. ഓ​രോ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നും വോ​ട്ടി​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പി​ന്നെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ഇ​ല്ല. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ വോ​ട്ട് കൊ​ള്ള കൈ​യോ​ടെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് യാ​ത്ര ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ദ​ലി​തു​ക​ളും പി​ന്നാ​ക്ക​ക്കാ​രും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളും ദ​രി​ദ്ര​രും പീ​ഡി​ത​രും കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​മാ​യ വ​ലി​യൊ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് വോ​ട്ട് ഇ​ല്ലാ​താ​കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, റേ​ഷ​ൻ​പോ​ലും നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് സം​ജാ​ത​മാ​കു​ക. ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്താ​നും ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​വേ​ണ്ടി സ്വ​ന്തം ജോ​ലി ന​ശി​പ്പി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​നു​മാ​ണ് യാ​ത്ര​യെ​ന്നും ഖേ​ര കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    News Summary - Voting rights march begins in Bihar today
