Madhyamam
    Posted On
    18 Sept 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    18 Sept 2025 7:01 AM IST

    വോ​ട്ടു​യ​ന്ത്ര​ത്തിൽ ഇനി സ്ഥാനാർഥികളുടെ കളർ ഫോട്ടോയും

    കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ഷ്‍കാ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ
    votine machine
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബി.​​ജെ.​പി​യു​മാ​യി ഒ​ത്തു​ക​ളി​ച്ച് വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള ന​ട​ത്താ​ൻ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണം (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) ന​ട​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ആ​ക്ഷേ​പ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ട്. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് വോ​ട്ടു​യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മേ​ൽ പ​തി​ക്കു​ന്ന ബാ​ല​റ്റ് പേ​പ്പ​റി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ പേ​രി​നും ചി​ഹ്ന​ത്തി​നു​മൊ​പ്പം ക​ള​ർ ഫോ​ട്ടോ കൂ​ടി അ​ച്ച​ടി​ക്കാ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റു മാ​സ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന 28 പ​രി​ഷ്‍കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​വ​ടു​പി​ടി​ച്ചാ​ണ് ഇ​തെ​ന്നും വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് കു​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​മാ​കും ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. ന​വം​ബ​റി​ൽ വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പു​തി​യ പ​രി​ഷ്‍കാ​രം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പു​തി​യ പ​രി​ഷ്‍കാ​രം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ക​മീ​ഷ​ൻ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ക​ത്ത​യ​ച്ചു. 1969ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​പ്പി​നു​ള്ള ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​നാ​യി ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്തെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ തു​ട​ർ​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ ഈ ​ബാ​ല​റ്റ് പേ​പ്പ​റി​ൽ ക്ര​മ​ന​മ്പ​റു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രെ ഓ​രോ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ പേ​രും ചി​ഹ്ന​വു​മാ​ണ് ഒ​ട്ടി​ച്ചു​വെ​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

