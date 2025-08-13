Begin typing your search above and press return to search.
    13 Aug 2025 9:48 AM IST
    date_range 13 Aug 2025 9:48 AM IST

    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന​; ശക്തമായ വാദമുഖങ്ങൾക്കും വഴങ്ങാതെ സുപ്രീംകോടതി

    ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വോ​ട്ടു വെ​ട്ടി​മാ​റ്റ​ലെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ
    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന​; ശക്തമായ വാദമുഖങ്ങൾക്കും വഴങ്ങാതെ സുപ്രീംകോടതി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബി​ഹാ​റി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ​മ​ല്ലെ​ന്നും കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള വോ​ട്ട് വെ​ട്ടി​മാ​റ്റ​ലാ​ണെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നു​യ​ർ​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ വാ​ദ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴ​ങ്ങാ​ത്ത നി​ല​പാ​ടാ​ണ് അ​ന്തി​മ വാ​ദ​ത്തി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച സു​പ്രീം​കോ​ട​തി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. വാ​ദം ഇ​ന്നും തു​ട​രു​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ ബെ​ഞ്ച്, ആ​വ​ലാ​തി പ​റ​യാ​ൻ കോ​ട​തി അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി​യി​ല്ലെ​ന്ന് ഒ​രാ​ളും പ​റ​യേ​ണ്ടി​വ​രി​ല്ലെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ​വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ (എ​സ്.​​ഐ.​ആ​ർ) പ്ര​ശ്നം അ​തി​ന്റെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യി​ലാ​ണെ​ന്നും പ്രാ​യോ​ഗി​ക​ത​യി​ല​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​മു​ഖ സെ​ഫോ​ള​ജി​സ്റ്റ് യോ​ഗേ​ന്ദ്ര യാ​ദ​വ് ഡേ​റ്റ​ക​ളു​ടെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ൽ ​സ​മ​ർ​ഥി​ച്ചു. ഒ​രു ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ജ്യ​ത്തെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലും സം​ഭ​വി​ക്കാ​ത്ത ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റ​ലാ​ണി​ത്. വോ​ട്ടു കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്ക​ലി​ല്ലാ​ത്ത കു​ട്ട​ത്തോ​ടെ വെ​ട്ടി​ക്ക​ള​ഞ്ഞു​ള്ള പ​ട്ടി​ക​യും ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യം.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​റു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യാ​ൽ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് ഒ​രു കോ​ടി ക​വി​യും. വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​ക്ക് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കേ​ണ്ട​ത് പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​മാ​ണ്. അ​ല്ലാ​തെ 2003ലെ ​വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യ​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ​ത്തി​ലും അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നോ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നോ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യ​വ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക കാ​ണാ​ൻ ബി​ഹാ​റി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ പൗ​ര​ന് അ​വ​കാ​ശ​മി​ല്ലെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​മു​ഖ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യ പ്ര​ശാ​ന്ത് ഭൂ​ഷ​ൺ ചോ​ദി​ച്ചു. 1950​ലെ ​ജ​ന​പ്രാ​തി​നി​ധ്യ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ 28ാം വ​കു​പ്പി​ന്റെ ലം​ഘ​ന​മാ​യ ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ ത​ന്നെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​മു​ഖ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക വൃ​ന്ദാ ഗ്രോ​വ​ർ സ​മ​ർ​ഥി​ച്ചു. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 10ാം അ​നുഛേ​ദം അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​നാ​യ ഒ​രാ​ളു​ടെ പൗ​ര​ത്വം സ്വ​മേ​ധ​യ റ​ദ്ദാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് ക​പി​ൽ സി​ബ​ൽ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

