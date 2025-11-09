വെറുപ്പിനെ തോൽപിക്കുന്ന ഭരണ വിരുദ്ധതയിൽ മധുബനി

Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    9 Nov 2025 7:23 AM IST
    9 Nov 2025 7:23 AM IST

    വെറുപ്പിനെ തോൽപിക്കുന്ന ഭരണ വിരുദ്ധതയിൽ മധുബനി

    വെറുപ്പിനെ തോൽപിക്കുന്ന ഭരണ വിരുദ്ധതയിൽ മധുബനി
    അ​യോ​ധ്യ​യി​ലെ രാ​മ​ക്ഷേ​ത്രം​പോ​ലെ സീ​താ​ഗ​ഢി​യി​ൽ സീ​താ ക്ഷേ​ത്രം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എ​തി​ർ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് അ​താ​രെ പേ​ടി​ച്ചാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യാ​മോ എ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ ​വി​ളി​ച്ചു​ചോ​ദി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ബി.​ജെ.​പി റാ​ലി​ക്കെ​ത്തി​യ​വ​ർ അ​തി​നു​ത്ത​രം ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ണ്ട​തോ​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഇ​ത് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക വോ​ട്ടു​ബാ​ങ്കി​നെ ഭ​യ​ന്നാ​ണെ​ന്നും അ​താ​രാ​ണെ​ന്ന് നി​ങ്ങ​ൾ​ത​ന്നെ പ​റ​യൂ എ​ന്നാ​യി അ​മി​ത് ഷാ. ​ആ​ർ​ത്തു​വി​ളി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് മോ​ദി​യും നി​തീ​ഷും​കൂ​ടി 800 കോ​ടി​യോ​ളം ഇ​തി​ന​കം ചെ​ല​വി​ട്ട സീ​താ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​ക്കെ പ​റ​യൂ എ​ന്ന് ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ഈ ​ത​ര​ത്തി​ൽ മു​സ്‍ലിം​ക​ളോ​ട് വി​ദ്വേ​ഷം ജ​നി​പ്പി​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നോ​ടും മ​ഹാ​സ​ഖ്യ​ത്തോ​ടും വെ​റു​പ്പ് പ​ട​ർ​ത്താ​ൻ സീ​ത​യെ ആ​യു​ധ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ബി​ഹാ​റി​ൽ ബി.​ജെ.​പി. വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ബി​ഹാ​റി​ൽ വെ​റു​പ്പ് പ​ട​ർ​ത്തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ജ​യി​ക്കു​ന്ന ത​ന്ത്രം മാ​ത്ര​മേ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ഇ​റ​ക്കാ​നു​ള്ളൂ. താ​ഴ്ന്ന ജാ​തി​ക്കാ​രാ​യ സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള മ​ധു​ബ​നി ജി​ല്ല​യി​ലെ ബേ​നി​പ​ട്ടി നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ക​ലൂ​ആ​ഹി​യി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ റാ​ലി​ക്ക് ആ​ളു​ക​ളെ​ത്തു​ന്ന​ത് ജ​യ് ശ്രീ​റാം വി​ളി​ക​ളു​മാ​യി​ട്ടാ​ണ്.ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ​ത​യെ വെ​റു​പ്പും വി​ദ്വേ​ഷ​വും​കൊ​ണ്ട് നേ​രി​ടാ​മെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി ക​രു​തു​മ്പോ​ൾ അ​തി​നെ​യും വെ​ല്ലു​ന്ന ഭ​ര​ണ വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​മാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത്ര​യൊ​ക്കെ​യും വെ​റു​പ്പ് പ​ട​ർ​ത്തി​യി​ട്ടും ഭ​ര​ണ വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​രം ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​പോ​ലും പ​ര​സ്യ​മാ​യി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ​യാ​യി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത വി​നോ​ദ് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ഝാ ​എ​ന്ന ബി.​ജെ.​പി സി​റ്റി​ങ് എം.​എ​ൽ.​എ​ക്കെ​തി​രെ ക​ടു​ത്ത ജ​ന​രോ​ഷം ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ഡോ​ക്ട​ർ ബീ​ജ മി​നാ​ലി​നാ​യി​രി​ക്കും ത​ന്റെ വോ​ട്ടെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ച​ന്ദ​ൻ ഝാ ​തു​റ​ന്ന​ടി​ക്കു​ന്നു. മൂ​ന്ന് ത​വ​ണ ജ​യി​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന വി​നോ​ദ് നാ​രാ​യ​ൺ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കാ​ത്ത​തി​ന് ഇ​ത്ത​വ​ണ തോ​ൽ​പി​ക്കാ​നാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ തീ​രു​മാ​നം എ​ന്ന് പ​ര​സ്യ​മാ​യി പ​റ​യാ​ൻ ച​ന്ദ​ൻ മ​ടി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    ഒ​രു ഉ​പ​കാ​ര​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത ജാ​തി​ക്കാ​ര​ന് വോ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ട് എ​ന്ത് കാ​ര്യം എ​ന്ന് ച​ന്ദ​ൻ ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വാ​യ ഡോ​ക്ട​ർ എ​ന്നും അ​വ​ർ​ക്ക് സീ​റ്റ് ന​ൽ​കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഞ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ​യും ക​രു​തി​യ​തെ​ന്നും ച​ന്ദ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.മ​ധു​ബ​നി​യി​ലെ അ​ടു​ത്ത മ​ണ്ഡ​ല​മാ​യ ഹ​ർ​ലാ​ഖി​യി​ലും ക​ടു​ത്ത ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​രം പ്ര​ക​ടം. ജ​ന​താ​ദ​ൾ-​യു​വി​ന്റെ സി​റ്റി​ങ് എം.​എ​ൽ.​എ നാ​ല് അം​ഗ​ര​ക്ഷ​ക​രു​ടെ കാ​വ​ലി​ൽ പു​ൽ​ഹ​റി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ കൂ​ടെ കൂ​ടാ​നോ കൈ​കൂ​പ്പാ​നോ പോ​ലും ജ​നം ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ല.

    അ​തേ പു​ൽ​ഹ​റി​ൽ സീ​ത​യും രാ​മ​നും ഒ​രു​മി​ച്ച് സ​മ്മേ​ളി​ച്ചു എ​ന്ന് ഭ​ക്ത​ർ പ​റ​യു​ന്ന ഗി​രി​ജ ആ​സ്ഥാ​ൻ മ​ന്ദി​റി​ന് മു​ന്നി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ എ​തി​രാ​ളി സി.​പി.​ഐ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി രാ​ഗേ​ഷ് കു​മാ​ർ പാ​ണ്ഡെ​യു​ടെ ക​വ​ല പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി വ​രാ​തി​രു​ന്നി​ട്ടും നൂ​റോ​ളം പേ​ർ ഒ​രു​മി​ച്ചു​കൂ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ​ന്ദി​റി​ന് മു​ന്നി​ലെ ആ​ൽ​ത്ത​റ​യി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ചു​കൂ​ടി​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രോ​ട് നി​തീ​ഷ് ത​ന്ന പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ൽ വീ​ണു​പോ​ക​രു​തെ​ന്നും അ​പ്പു​റ​ത്ത് ആ​രും കാ​ണാ​തെ റേ​ഷ​ൻ​ത​ന്നെ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് ഹി​ന്ദി​യി​ൽ ക​ത്തി​ക്ക​യ​റു​ക​യാ​ണ് സി.​പി.​ഐ കേ​ന്ദ്ര സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അം​ഗം ആ​നി രാ​ജ. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ റേ​ഷ​നു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്ത് അ​വ​ർ സം​സാ​രം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ൾ നി​ല​ക്കാ​ത്ത കൈ​യ​ടി.

    സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാം ​ന​രേ​ഷ് പാ​ണ്ഡെ​യും അ​തി​നു​ശേ​ഷം സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ അ​വ​സ്ഥ എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് ആ​ൽ​ത്ത​റ​യി​ൽ കൂ​ടി​യ​വ​രോ​ട് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മ​ത്സ​രം ക​ടു​ത്ത​താ​ണെ​ന്നും മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ കൂ​ടി വോ​ട്ട് ചെ​യ്താ​ൽ സി.​പി.​ഐ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ഇ​ത്ത​വ​ണ നി​യ​മ​സ​ഭ കാ​ണു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ സി.​പി.​ഐ ഒ​റ്റ​ക്ക് നി​ന്നി​ട്ട് 47,000 വോ​ട്ട് പി​ടി​ച്ച ഈ ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ 10,000ത്തി​ൽ താ​ഴെ വോ​ട്ടി​ന് തോ​റ്റ​ത് മു​സ്‍ലിം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ഷ​ബീ​ർ സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​യി 27,000 വോ​ട്ട് പി​ടി​ച്ച​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഷ​ബീ​ർ ഇ​ക്കു​റി​യും ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ വോ​ട്ട് ഭി​ന്നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ 75 ശ​ത​മാ​ന​വും സി.​പി.​ഐ​ക്ക് ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    മു​സ്‍ലിം​ക​ളി​ൽ അ​ൻ​സാ​രി ജാ​തി​ക്ക് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മു​ള്ള ഹ​ർ​ലാ​ഖി​യി​ൽ അ​വ​ർ ഇ​ത്ത​വ​ണ ശ​ബീ​റി​നെ തു​ണ​ക്കാ​തെ പാ​ണ്ഡെ​യെ ജ​യി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും ഇ​തേ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ബ്ദു​ൽ ഖു​ദ്ദൂ​സും പ​റ​യു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 10ൽ ​ര​ണ്ട് സീ​റ്റ് മാ​ത്രം നേ​ടി​യ മ​ധു​ബ​നി​യി​ൽ ഇ​ക്കു​റി മ​ഹാ​സ​ഖ്യം ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് അ​ഞ്ച് മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്കി​ലും ജ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത് വെ​റു​പ്പി​നെ​യും വെ​ല്ലു​ന്ന ഈ ​ഭ​ര​ണ വി​രു​ദ്ധ​ത ക​ണ്ടാ​ണ്.

