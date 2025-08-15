Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightസർ, നാടിന്റെ...
    India
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 7:22 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 7:22 AM IST

    സർ, നാടിന്റെ മതസൗഹാർദത്തിന്റെ പേരുകൂടിയാണ് ‘ചൗണ്ടേരി’

    text_fields
    bookmark_border
    വ​യ​നാ​ട് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക: ബി.​ജെ.​പി ആ​രോ​പ​ണം പൊ​ളി​ച്ച് വ​സ്തു​ത​ക​ൾ
    സർ, നാടിന്റെ മതസൗഹാർദത്തിന്റെ പേരുകൂടിയാണ് ‘ചൗണ്ടേരി’
    cancel

    ക​ൽ​പ​റ്റ: വ​യ​നാ​ട് ലോ​ക്സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ബി.​​ജെ.​പി ആ​രോ​പ​ണം പൊ​ളി​ച്ച് വ​സ്തു​ത​ക​ൾ. വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ഉ​ണ്ടെ​ന്നും ഒ​രേ വീ​ട്ടു​പേ​രി​ൽ മു​സ്‍ലിം, ഹി​ന്ദു വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ഉ​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​ത് ക്ര​മ​ക്കേ​ടി​ന് തെ​ളി​വാ​ണെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ് അ​നു​രാ​ഗ് ഠാ​കൂ​റി​ന്റെ ആ​രോ​പ​ണം. ക​ൽ​പ​റ്റ നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ‘ചൗ​ണ്ടേ​രി’ എ​ന്ന വീ​ട്ടു​പേ​രി​ൽ ഹി​ന്ദു​വി​നും മു​സ്‍ലി​മി​നും വോ​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഠാ​കൂ​ർ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​രോ​പ​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ണി​യാ​മ്പ​റ്റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഏ​ഴാം വാ​ർ​ഡി​ലെ ഒ​രു സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്റെ പേ​രാ​ണ് ‘ചൗ​ണ്ടേ​രി’ എ​ന്ന​ത്.

    ക​ണി​യാ​മ്പ​റ്റ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മൂ​ന്ന് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​പ്പു​റം വ​ര​ദൂ​റി​ന​ടു​ത്താ​ണ് ഈ ​സ്ഥ​ലം. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് ഇ​വി​ടം ‘ചാ​മു​ണ്ടേ​ശ്വ​രി​കു​ന്ന്’ എ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​പേ​ര് പി​ന്നീ​ട് ലോ​പി​ച്ച് ‘ചൗ​ണ്ടേ​രി’ എ​ന്നും ‘ചാ​ണ്ടേ​രി​കു​ന്ന്’ എ​ന്നും അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​വി​ടെ താ​മ​സി​ച്ചു​വ​ന്ന വി​വി​ധ മ​ത​വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വീ​ട്ടു​പേ​രാ​യി ചൗ​ണ്ടേ​രി എ​ന്നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​വ​ന്നു. ഹി​ന്ദു, മു​സ്‍ലിം വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു പു​റ​മെ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ, പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വ​ർ​ഗ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും ‘ചൗ​ണ്ടേ​രി’ എ​ന്ന​ത് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വീ​ട്ടു​പേ​രാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വി​ന്റെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട മ​റി​യം, വ​ള്ളി​യ​മ്മ എ​ന്നീ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ചൗ​ണ്ടേ​രി​യി​ലാ​ണ് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. ത​ന്റെ​യും സ​മീ​പ​ത്തെ പ​ല ഹി​ന്ദു​മ​ത വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും വീ​ട്ടു​പേ​ര് ഒ​ന്നാ​ണെ​ന്നും താ​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി വോ​ട്ടു​ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മ​റി​യം പ​റ​ഞ്ഞു. പാ​ടി​ക്ക​ര, പൊ​ന്ന​ങ്ക​ര, കീ​രി​പ്പ​റ്റ എ​ന്നീ മൂ​ന്നു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി ഇ​തേ വാ​ർ​ഡി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ഈ ​മൂ​ന്നു​പേ​രു​ക​ളും ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ വ്യ​ത്യ​സ്ത മ​ത​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വീ​ട്ടു​പേ​രാ​യി ഉ​പ​​യോ​ഗി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ണി​യാ​മ്പ​റ്റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വ​ര​ദൂ​റി​ലാ​ണ് വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സം​ഷാ​ദ് മ​ര​ക്കാ​ർ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രേ വീ​ട്ടു​പേ​രി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത മ​ത​വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ ജീ​വി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ ഉ​റ​ച്ച സീ​റ്റാ​യ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ക​ള്ള​വോ​ട്ട് ന​ട​ന്നെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ന് ഒ​രു അ​ടി​സ്ഥാ​ന​വു​മി​ല്ലെ​ന്ന് ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് എം.​എ​ൽ.​എ​യും പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:vote scamloksabha election 2019voter list
    News Summary - Voter list scam in the name of Chounderi
    Similar News
    Next Story
    X