    ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​നം

    ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​നം
    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ, തി​രു​വാ​യ്ക്ക് എ​തി​ർ​വാ​യി​ല്ലാ​ത്ത കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​യു​ടെ മൈ​ക്ക് പി​ടി​ച്ചു​തി​രി​ച്ച് ‘വോ​ട്ടു ക​ള്ളാ ക​സേ​ര വി​ടൂ...’ (‘വോ​ട്ട് ചോ​ർ ഗ​ദ്ദി ഛോഡ്’ ​എ​ന്ന് തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​ർ​ത്തു​വി​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, പ്ര​സ് ഗാ​ല​റി​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലെ പ​ല​രും ത​ന്നെ അ​മ്പ​ര​ന്നു. ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഭ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​ന്റെ​യും ക​രി​മ്പ​ടം പു​ത​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​​ന്ദ്ര​പ്ര​സ്ഥ​ത്തി​ലെ ഇ​ട​നാ​ഴി​ക​ളി​ൽ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്താ​ണെ​ന്ന് പ​ല​രും ചോ​ദി​ച്ചു. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ പോ​ക​ട്ടെ, ബി.​ജെ.​പി എം.​പി​മാ​ർ​പോ​ലും ഭ​യ​ക്കു​ന്ന ‘കേ​ന്ദ്ര’​ത്തോ​ട് വ​ർ​ധി​ത​വീ​ര്യ​ത്തോ​ടെ നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ നി​ൽ​ക്കാ​ൻ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ തയാറായിരിക്കുന്നു ? സ​ർ​വാ​ധി​കാ​ര്യ​ക്കാ​ര​ന്റെ നി​ഴ​ൽ​വെ​ട്ടം ക​ണ്ടാ​ൽ മു​ട്ടി​ടി​ക്കു​ന്ന ത​ല​സ്ഥാ​ന​ന​ഗ​രി​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റു​ന്നു​വോ? ഇ​തി​നു​ത്ത​രം ചെ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​തി​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​റ്റ​ക്ക് ന​യി​ച്ച പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യേ​ണ്ടി​വ​രും. ഡ​ൽ​ഹി​യു​ടെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ത​ന്നെ​യും മു​ഖ​ത്ത് മ​റ​യി​ട്ട കാ​വി​ക്ക​ർ​ട്ട​ണി​ൽ പി​ടി​ച്ചു​വ​ലി​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ക​രു​ത്തു ന​ൽ​കു​ന്ന ഇ​ദ്ര​പ്ര​സ്ഥ​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ മു​ഖ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഒ​രു സ​ഞ്ചാ​രം...

    ബി​ഹാ​റി​ലെ സാ​സാ​റാ​മി​ൽ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട ‘വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര’​യു​ടെ ആ​ദ്യ മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ത്തെ പ​ര്യ​ട​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് പാ​ർ​ല​മെൻറ് സ​മ്മേ​ള​നം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ത​ലേ​ന്നാ​ൾ ത​ന്റെ ട്രേ​ഡ്മാ​ർ​ക്കാ​യ ടീ ​ഷ​ർ​ട്ടി​ന് പ​ക​രം ക​റു​ത്ത സ്യൂ​ട്ട​ണി​ഞ്ഞെ​ത്തി​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് വ​ള​പ്പി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ വ​ള​ഞ്ഞു. ബി​ഹാ​ർ പ​ര്യ​ട​നം ന​ൽ​കി​യ ആ​ത്മ വി​ശ്വാ​സം സ്ഫു​രി​ച്ച മു​ഖ​ത്തോ​ടെ, ‘വേ​ഷം എ​ങ്ങ​നെ​യു​ണ്ട്?’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു രാ​ഹു​ലി​ന്റെ ചോ​ദ്യം. ‘ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ലു​ക്ക്’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു, പ്ര​മു​ഖ വാ​ർ​ത്താ ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ ലേ​ഖ​ക​ന്റെ എ​ടു​ത്ത​ടി​ച്ച​തും അ​ർ​ഥം വെ​ച്ചു​ള്ള​തു​മാ​യ മ​റു​പ​ടി.

    ആ ​ക​മ​ന്റ് ചി​രി​ച്ചു​ത​ള്ളി രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഹാ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി​പ്പോ​യ​ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ലെ ച​ർ​ച്ച രാ​ഹു​ലി​ന്റെ മാ​റി​യ ശ​രീ​ര​ഭാ​ഷ​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ര​യും നി​ർ​ഭ​യ​നാ​യും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ​യും മു​മ്പൊ​രി​ക്ക​ലും ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഇ​തേ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് വ​ള​പ്പി​ൽ ത​ന്നെ കു​രു​ക്കി​ലാ​ക്കാ​ൻ വെ​മ്പി​യെ​ത്തി​യ ​മാ​ധ്യ​മ​പ്പ​ട​ക്ക് മു​ന്നി​ലും രാ​ഹു​ൽ വെ​ടി​ച്ചി​ല്ലാ​യി. ‘ഇ​ന്ത്യ ഒ​രു ച​ത്ത സ​മ്പ​ദ്ഘ​ട​ന​യാ​ണെ​ന്ന് താ​ങ്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു​വോ?’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഒ​രാ​ളു​ടെ ചോ​ദ്യം. സാ​ധാ​ര​ണ​ഗ​തി​യി​ൽ ആ​രും പ​ത​റി​പ്പോ​കു​ന്ന നി​മി​ഷം. രാ​ഹു​ൽ തി​രി​ച്ചു ചോ​ദി​ച്ചു, ‘അ​തേ, നി​ങ്ങ​ളാ​രും അ​ത​റി​ഞ്ഞി​​ല്ലേ, മോ​ദി​യും അ​ദാ​നി​യും ചേ​ർ​ന്ന് അ​ത​ങ്ങ​നെ​യാ​ക്കി​യ​ത് നി​ങ്ങ​ളാ​രു​മ​റി​ഞ്ഞി​ല്ലേ?’ എ​ന്ന കൗ​ണ്ട​റി​ലൂ​ടെ ‘ഗോ​ദി മീ​ഡി​യ’​ക്കാ​ര​ന്റെ കാ​റ്റു​പോ​യി. പി​ന്നെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം മ​ര്യാ​ദ​യു​ള്ള​താ​യി.

    ഈ ​നി​ർ​ഭ​യ​ത്വ​വും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും മു​റ്റി​യ രാ​ഹു​ലി​ന്റെ ശ​രീ​ര​ഭാ​ഷ ക​ണ്ടാ​ണ് യാ​ത്ര​യു​ടെ മൂ​ന്നാം ദി​വ​സം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വം ബി​ഹാ​റി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ​വെ​ച്ച് തേ​ജ​സ് യാ​ദ​വ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു ക​ള​ഞ്ഞ​ത്. മു​മ്പൊ​ക്കെ അ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ട്രോ​ളു​ക​ളാൽ ‘പ​പ്പു’​വി​നെ മൂ​ടു​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ന്റെ പി​റ്റേ​ന്ന് പാ​ർ​ല​മെൻറ് വ​ള​പ്പി​ലെ​ത്തി​യ രാ​ഹു​ലി​നെ ക​ണ്ട മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് ഒ​രു കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന​ത്തി​ന്റെ ലാ​ഞ്ച​ന തോ​ന്നി​യ​ത് വെ​റു​തെ​യ​ല്ല.

    രാ​ഹു​ൽ പ്ര​സ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്

    സി.പി.ഐ രാ​ജ്യ​സ​ഭാ ക​ക്ഷി നേ​താ​വ് പി. ​സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, വ​ല്ലാ​ത്തൊ​രു ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് രാഹുലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട സാ​സാ​റാ​മി​ലെ എ​യ​ർ സ്ട്രി​പ്പി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന ജ​നാ​വ​ലി​യു​ടെ ആ​വേ​ശം വേ​ദി​യി​ലി​രു​ന്ന് ക​ണ്ട​യാ​ളാ​ണ് സ​ന്തോ​ഷ് കുമാ​ർ. ‘എ​ന്തൊ​ക്കെ പോ​രാ​യ്മ​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​ൻ​ഡ്യ മു​ന്ന​ണി​യെ ന​യി​ക്കാ​ൻ രാ​ഹു​ലി​നോ​ളം പോ​ന്ന മ​റ്റൊ​രു നേ​താ​വി​ല്ലെ’​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ, അ​ടു​ത്തു​ത​ന്നെ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​മാ​യി പോ​രാ​ടാ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​റി​ന് ഒ​രു മ​ടി​യു​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​ന്റെ കാ​ര​ണ​വും ഇ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മാ​ത്ര​മ​ല്ല പാ​ർ​ല​മെൻറ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​പോ​ലും, ഇ​തു​വ​രെ കാ​ണാ​ത്ത ഒ​രു ‘കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന’​ത്തി​ന്റെ സൂ​ച​ന രാ​ഹു​ലി​ന്റെ ശ​രീ​ര​ഭാ​ഷ​യി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​യി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്നു. വ​ർ​ഷ​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നി​ടെ ക​ണ്ട കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ര​ല്ലാ​ത്ത എം.​പി​മാ​രും ഇ​തേ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു.

    ഭീ​തി​യു​ടെ മു​ഖം​മൂ​ടി വ​ലി​ച്ചു​കീ​റി​യ​പ്പോ​ൾ

    ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​റി​നും മോ​ദി-​അ​ദാ​നി ച​ങ്ങാ​ത്ത മു​ത​ലാ​ളി​ത്ത​ത്തി​നും മ​റ്റെ​ല്ലാ ജ​ന​വി​രു​ദ്ധ ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പീ​ഡി​ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​നേ​രെ​യു​മെ​ല്ലാം രാ​ഹു​ൽ ന​യി​ച്ച പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളും അ​തി​ലെ നി​ർ​ഭ​യ​ത്വ​വും പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കി​യ ഊ​ർ​ജ​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധി​ത​വീ​ര്യ​മാ​ണ് വ​ർ​ഷ​കാ​ല​സ​മ്മേ​ള​നം സ​മാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ത​ലേ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​യോ​ട് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ എം.​പി​മാ​ർ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഷാ​യു​ടെ മു​ഖ​ത്ത് നോ​ക്കാ​ൻ​പോ​ലും പ​ല എം.​പി​മാ​രും ഭ​യ​ന്നി​രു​ന്ന ഒ​രു കാ​ല​ത്തു​നി​ന്ന്, അ​മി​ത് ഷാ ​സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്ക് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച 130ാം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ​ത്തേ​ക്ക് കീ​റി​യെ​റി​യാ​നു​ള്ള ധൈ​ര്യം അ​വ​ർ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ‘ഗു​ജ​റാ​ത്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ ജ​യി​ലി​ൽ കി​ട​ന്ന നി​ങ്ങ​ൾ ധാ​ർ​മി​ക​ത പ​ഠി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട’ എ​ന്ന്, ഷാ​ക്കു​നേ​രെ വി​ര​ൽ​ചൂ​ണ്ടി പ​റ​യാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലി​ന് അ​ട​ക്കം ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ഈ ​മാ​റി​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും മു​ന്നി​ൽ നി​ൽ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ഭ​യ​നാ​യ ഒ​രു നേ​താ​വ് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഉ​ണ്ടെ​ന്നു​മു​ള്ള ഉ​റ​പ്പു​മാ​ണെ​ന്ന് ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ആ ​സ​മ​യ​ത്ത് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ ഇ​ല്ലെ​ന്നു​കൂ​ടി ഓ​ർ​ക്ക​ണം. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലി​ന്റെ ഈ ​ക​ട​ന്നാ​​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ അ​മി​ത് ഷാ ​അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ പ​ത​റി. അ​തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​യി​രു​ന്നു പി​ന്നീ​ട് ക​ണ്ട നാ​ട​കീ​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ.

    ന​ടു​ത്ത​ള​ത്തി​ൽ ബി​ല്ലു​ക​ൾ കീ​റി​യെ​റി​ഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്ന തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വേ​ശം ക​യ​റി. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ഒ​ര​ടി മു​ന്നി​ൽ വരെ ചെ​ന്ന് അ​വ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പോ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ പി​ടി​ച്ചു​തൂ​ങ്ങി. ഷാ ​സം​സാ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ന്ന മൈ​ക്കു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ച് തി​രി​ച്ചു​വെ​ച്ച് ബി​ൽ അ​വ​ത​ര​ണം മു​ട​ക്കി. അ​തേ മൈ​ക്കി​ലൂ​ടെ ‘വോ​ട്ട് ചോ​ർ ഗ​ദ്ദി ഛോഡ്’ (​വോ​ട്ടു ക​ള്ളാ ക​സേ​ര വി​ടൂ) എ​ന്ന് അ​ത്യു​ച്ച​ത്തി​ൽ വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞു. മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ൻ നി​സ്സ​ഹാ​യ​നാ​യി ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പി​ന്നീ​ട് ക​ണ്ട​ത്.

    പേ​ടി മറുഭാഗത്തേക്ക് ?

    കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പോ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ പി​ടി​ച്ചു​തൂ​ങ്ങി​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ എം.​പി​മാ​രെ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം പു​റ​ത്താ​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​രു​തി വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു​മ​ണി​ക്ക് പ്ര​സ് ഗാ​ല​റി​യി​ൽ തി​ങ്ങി​ക്കൂ​ടി​യ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​ത്ത​ര​മൊ​രു ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ലാ​ഞ്ച​ന​പോ​ലും സ്പീ​ക്ക​റുടെയോ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ​യോ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ണ്ട് അ​മ്പ​ര​ന്നു. പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ധൈ​ര്യ​മാ​ർ​ജി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഇ​തു​വ​രെ അ​ര​ങ്ങു​ത​ക​ർ​ത്തു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന ധൈ​ര്യ​മ​ത്ര​യും ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​ത്തു​നി​ന്ന് ചോ​ർ​ന്നു​പോ​യ പ്ര​തീ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ർ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​കാ​ല​സ​മ്മേ​ള​നം തീ​രും വ​രെ ഇ​രു​സ​ഭ​ക​ളും ക​ണ്ട​ത്. ലോ​ക്സ​ഭ അ​നി​ശ്ചി​ത​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് പി​രി​ഞ്ഞ​ശേ​ഷം പ​തി​വു​പോ​ലെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​നെ​യും ഒ​രു​മി​ച്ചി​രു​ത്തി സ​ൽ​ക്കാ​രം ന​ട​ത്താ​റു​ള്ള ലോ​ക്സ​ഭാ സ്പീ​ക്ക​റു​ടെ ക്ഷ​ണം പോ​ലും ഇ​ത്ത​വ​ണ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ൾ നി​ര​സി​ച്ചു.

    രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി യാ​ത്ര​യു​മാ​യി ബി​ഹാ​റി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഉ​പ​നേ​താ​വോ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ മു​ഖ്യ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ളി​ൽ ഏ​തി​ന്റെ​യെ​ങ്കി​ലും നേ​താ​വോ ചാ​യ സ​ൽ​ക്കാ​ര​ത്തി​ന് എ​ത്തി​യി​ല്ല. ആ​ചാ​ര​പ​ര​മാ​യ ഈ ​ചാ​യ​സ​ൽ​ക്കാ​ര​ത്തി​നു​ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ വി​ളി​ച്ച് സ്പീ​ക്ക​ർ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച നി​രാ​ശ​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ നി​സ്സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു. ‘ഇ​ത്ര​യും ക​ടു​ത്ത അ​ച്ച​ട​ക്ക​ര​ഹി​ത്യം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ എം.​പി​മാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ല?’ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്, ‘ന​ട​പ​ടി​യ​ല്ല​ല്ലോ വേ​ണ്ട​ത്, എം.​പി​മാ​ർ സ്വ​ന്തം ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം എ​ന്ന നി​ല​ക്ക് സ​ഭ​യു​ടെ മ​ഹ​ത്വം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ക​യ​ല്ലേ വേ​ണ്ട​ത്’ എ​ന്ന സ്പീ​ക്ക​റു​ടെ നി​സ്സ​ഹാ​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ എ​ല്ലാ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ അ​ധീ​ശ​മേ​ധാ​വി​ത്വ​മു​ള്ള പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ അ​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ഒ​രു സ്പീ​ക്ക​ർ ഇ​ത്ര​മാ​ത്രം ‘നി​ഷ്പ​ക്ഷ​നാ’​കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യും ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ചു​രു​ക്കി​പ്പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ, തെ​ലു​ഗു​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ​യും ജ​ന​താ​ദ​ൾ യു​വി​ന്റെ​യും താ​ങ്ങു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​തെ സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്ക് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​മാ​യ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക്, അം​ഗ​ബ​ല​ത്തി​ന്റെ പ​കു​തി​യോ​ളം വ​രു​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ എം.​പി​മാ​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തു പ്ര​കോ​പി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​ത്മ​ധൈ​ര്യം ചോ​ർ​ന്നു​പോ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ധൈ​ര്യം ന​ൽ​കേ​ണ്ട ഒ​ന്നാ​മ​നും ര​ണ്ടാ​മ​നും പ​ത​റി​യ​പ്പോ​ൾ സ്പീ​ക്ക​ർ പ​ത​റു​ന്ന​ത് സ്വ​ഭാ​വി​ക​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു, മറ്റൊരു മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്റെ ക​മ​ന്റ്.

    കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ നടത്തിയ മാർച്ചിൽ കേരളത്തിലെ യു.ഡി.എഫ്-എൽ.ഡി.എഫ് നേതാക്കൾ

    അ​ണു​ബോം​ബി​ന്റെ ആ​ഘാ​തം

    ‘വോ​ട്ടു ചോ​രി’​യെ​ന്ന് പേ​രി​ട്ട് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി എ.​ഐ.​സി.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പൊ​ട്ടി​ച്ച അ​ണു​ബോം​ബി​ന്റെ പ്ര​ക​മ്പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത​ല​സ്ഥാ​ന​മി​ന്ന്. ബി​ഹാ​റി​ലെ ‘എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ’ എ​ന്ന ‘വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണം’ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ശേ​ഷം ഒ​രി​ക്ക​ൽ പോ​ലും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ കാ​ണാ​തെ അ​ട​ച്ചി​ട്ട മു​റി​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്ക് പോ​ലും അതോടെ വെ​ളി​ച്ചത്തു വരേണ്ടിവന്നു. ആ ​വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​മാ​ക​ട്ടെ, രാ​ജ്യ​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ദു​ര​ന്ത​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ഒ​ന്നാ​യി തീ​രു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    കൊ​ട്ടി​ഗ്ഘോ​ഷി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം ലൈ​വ് ക​ണ്ട​വ​രെ​ല്ലാം, എ​ന്തൊ​ക്കെ​യോ ഒ​ളി​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ൻ വെ​മ്പു​ന്ന, ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​റെ ക​ണ്ടു. അങ്ങനെ വെ​ളു​ക്കാ​ൻ തേ​ച്ച​ത് പാ​ണ്ടാ​യ പ​രു​വ​ത്തി​ൽ ആ​യി​പ്പോ​യി ക​മീ​ഷ​നും സ​ർ​ക്കാ​റും. ആ ​ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ക്കു​റ​വ് മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ​യും ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​മു​ള്ള സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ളെ​യും പേ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 130ാം ഭേ​ദ​ഗ​തി. കു​റ്റം തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ നി​ര​പ​രാ​ധി​യാ​ണെ​ന്ന, ഇ​ന്ത്യ​ൻ നീ​തി​ന്യാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​നം ത​ന്നെ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ, പാ​സാ​കാ​ൻ മൂ​ന്നി​ൽ ര​ണ്ട് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള ഒ​രു ബി​ല്ലു​മാ​യാ​ണ് സർക്കാർ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    ഒ​ടു​വി​ല​ത് സം​യു​ക്ത പാ​ർ​ല​മെൻറ​റി സ​മി​തി​ക്ക് വി​ട്ട​ു. എന്നാൽ അ​തു​​കൊ​ണ്ടും കാ​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​നു​ശേ​ഷം ഇ​രു​സ​ഭ​ക​ളി​ലെ​യും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ലൂ​ടെ വീ​ണ്ടും ഒ​രു മെ​യ്യാ​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നേ അ​ത് സ​ഹാ​യി​ച്ചുള്ളൂ. ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ശേ​ഷം പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഇ​ത്ര​യും ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി നി​ന്ന ഒ​രു കാ​ല​യ​ള​വു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​നി​ശ്ചി​ത​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് ലോ​ക്സ​ഭ പി​രി​യാ​നാ​യി അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം സ​ഭ​യി​ലെ​ത്തി​യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യും വ​ർ​ധി​ത​വീ​ര്യ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ക്ത​നാ​യി​ല്ല.

    സ്വ​ന്തം ഇ​രി​പ്പി​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ, ന​ടു​ത്ത​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി​നി​ന്ന് ‘വോ​ട്ട് ചോ​ർ ഗ​ദ്ദി ഛോഡ്’ (​വോ​ട്ടു ക​ള്ളാ ക​സേ​ര വി​ടൂ) എ​ന്ന വി​ളി​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് അ​വ​ർ എ​തി​രേ​റ്റ​ത്. സ്പീ​ക്ക​ർ ഉ​പ​സം​ഹാ​രം ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ, പ്ര​തി​ഷേ​ധം നി​ർ​ത്തി ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ക എ​ന്ന മ​ര്യാ​ദ​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഇ​ത്ത​വ​ണ കാ​ണി​ച്ചി​ല്ല. ‘വോ​ട്ടു​ചോ​രി’​യി​ൽ യ​ഥാ​ർ​ഥ ജ​ന​ഹി​ത​മി​ല്ലാ​​തെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​റി​യ​വ​രോ​ട് ഇ​നി​യെ​ന്ത് പാ​ർ​ല​മെൻറ​റി മ​ര്യാ​ദ എ​ന്നാ​ണ​വ​രു​ടെ ചോ​ദ്യം.

    കൂ​ടു​ത​ൽ ഒ​ന്നി​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം

    ബി​ഹാ​ർ ‘വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര’ യാ​ത്ര​യു​ടെ ര​ണ്ടാം നാ​ളി​ൽ ഗ​യ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​യോ​ര​ത്ത് ഈ ​ലേ​ഖ​ക​ന​ട​ക്കം, രാ​ഹു​ലും തേ​ജ​സ്വി​യും വ​രു​ന്ന​തും കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ, ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പി​രി​ഞ്ഞു​പോ​യ ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നേ​താ​വ് സ​ഞ്ജ​യ് സി​ങ് ത​നി​യെ ഒ​രു കാ​റി​ൽ യാ​ത്ര​യെ അ​നു​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​ണാ​നാ​യി. നി​ർ​ത്താ​ൻ കൈ​കാ​ണി​ച്ച മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​ണ് എ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു സ​ഞ്ജ​യ് സി​ങ് ക​ട​ന്നു​പോ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന​ങ്ങോ​ട്ട് ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ലെ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ വ​ര​വാ​യി​രു​ന്നു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഭ​ഗ​ൽ​പൂ​രി​നെ അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ലാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​ത് കാ​ണാ​ന​വ​ർ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞു. പോ​യ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​തെ​ല്ലാം കേ​ട്ട​റി​ഞ്ഞാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ​ല എം.​പി​മാ​രും പാ​ർ​ല​മെൻറ് സ​മ്മേ​ള​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങും മു​മ്പ് ബി​ഹാ​റി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​ത്. എം.​പി​മാ​രി​ൽ പ​ല​ർ​ക്കും പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത് ബി​ഹാ​റി​നെ തേ​ജ​സ്വി​യും രാ​ഹു​ലും കൂ​ടി ഇ​ള​ക്കി​മ​റി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ കു​റി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു. കേ​വ​ലം ആ​ദ്യ ​ദി​വ​സ​ത്തെ ആ​വേ​ശ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല, മ​റി​ച്ച് യാ​ത്ര ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന വ​ഴി​യി​ൽ ഉ​ട​നീ​ളം ആ​ർ​ത്ത​ല​ച്ചു വ​രു​ന്ന ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാനാകാതെ ആ​കാ​തെ തെ​രു​വു​ക​ൾ ശ്വാ​സം മു​ട്ടു​ന്ന കാ​ഴ്ച ബി​ഹാ​റി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഈ ​യാ​ത്ര ക​ഴി​യു​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഒ​ന്നു​കൂ​ടി മു​റു​കു​മെ​ന്നാ​ണ് തലസ്ഥാനത്തെ ‘കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം’ നൽകുന്ന സൂചന.

    ഒ​ന്നി​ച്ചു പോ​രാ​ടു​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ വീ​ര്യം

    അ​ടു​ത്ത കാ​ല​ത്താ​യി ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ യോ​ജി​ച്ചു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്:

    • ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ ‘വോ​ട്ട് ചോ​രി’​ക്കും ബി​ഹാ​റി​ലെ ‘വോ​ട്ട് ബ​ന്ദി’​ക്കും എ​തി​രെ ജൂ​ലൈ 21 മു​ത​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 21 വ​രെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന് മു​ന്നി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി ന​ട​ത്തി​യ സ​മ​രം.
    • ആ​ഗ​സ്റ്റ് 11ന് ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ന​ട​ത്തി​യ
    • മാ​ർ​ച്ചും തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ അ​റ​സ്റ്റും.
    • വോ​ട്ട് ചോ​രി​ക്കെ​തി​രെ രാ​ഹു​ൽ​ഗാ​ന്ധി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.
    • സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളെ​യും നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഗൂ​ഢ​നീ​ക്ക​മെ​ന്ന്
    • ആ​രോ​പ​ണ​മു​യ​ർ​ന്ന 130ാം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്ലി​നെ​തി​രെ ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലെ​യും രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലെ​യും യോ​ജി​ച്ച പ്ര​തി​ഷേ​ധം.
    • ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള​വ​രെ കൂ​ടി കൂ​ടെ നി​ർ​ത്തി പൊ​തു സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ നി​ർ​ത്തി​യ നീ​ക്കം ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ കൂ​ട്ടാ​യ്മ.
    • രാ​ഹു​ലി​ന്റെ​യും ആ​ർ.​ജെ.​ഡി നേ​താ​വ് തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വി​ന്റെ​യും ബി​ഹാ​ർ വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ മു​ഴു​വ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ളും സ്വ​ന്തം എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​തും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ യോ​ജി​പ്പി​ന്റെ ​തെ​ളി​വ്.
    • മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ ഇം​പീ​ച്ച്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​മേ​യം കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.
