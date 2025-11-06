Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ‘ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും നല്ല ഭാവിക്കും വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യൂ’; ബിഹാർ ഒന്നാംഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി

    Priyanka Gandhi
    പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി

    ന്യൂഡൽഹി: ഒന്നാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ബിഹാർ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് അഭ്യർഥനയുമായി എ.ഐ.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എം.പി. ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വോട്ട് ചെയ്യൂവെന്ന് പ്രിയങ്ക എക്സിൽ കുറിച്ചു.

    'പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, ബിഹാറിലെ യുവജനങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ നിങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ജനാധിപത്യത്തിന്‍റെ ഉത്സവത്തിൽ എല്ലാവരും പങ്കാളികളാകൂ. തൊഴിലിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും നല്ല ഭാവിക്കും വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യുക. ജനാധിപത്യത്തിനും ഭരണഘടനക്കും വോട്ടവകാശത്തിനും വേണ്ടി സമ്മതിദാനവകാശം രേഖപ്പെടുത്തൂ'- പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എക്സിൽ കുറിച്ചു.

    ബി​ഹാ​ർ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ ഒന്നാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പാണ് ഇ​ന്ന് നടക്കുന്നത്. 18 ജില്ലകളിലെ 121 മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർഥികളാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. ബിഹാർ നിയമസഭയിൽ ആകെ 243 സീറ്റുകളാണുള്ളത്.

    മ​ഹാ​സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വി​ന് ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​തി​നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്ക് 30000 രൂ​പ​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​വും കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ജോ​ലി​യു​മ​ട​ക്കം വ​മ്പ​ൻ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യു​ടെ യു​വ​നേ​താ​വ് വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. വൈ​ശാ​ലി ജി​ല്ല​യി​ലെ ര​ഘോ​പൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് 2015 മു​ത​ലാ​ണ് തേ​ജ​സ്വി ജ​യി​ച്ചു ​വ​രു​ന്ന​ത്. ജെ.​ഡി.​യു മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ കൂ​ടി​യാ​യ സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ യാ​ദ​വാ​ണ് ഇ​​വി​ടെ ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. 2010ൽ ​തേ​ജ​സ്വി​യു​ടെ അ​മ്മ റ​ബ്രി​ദേ​വി​യെ തോ​ൽ​പി​ച്ച ച​രി​ത്ര​മു​ണ്ട് സ​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്.

    പ്ര​ശാ​ന്ത് കി​ഷോ​റി​ന്റെ ജ​ൻ സു​രാ​ജ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ച​ഞ്ച​ൽ സി​ങ്ങും ര​ഘോ​പൂ​രി​ൽ ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്നു. പി​താ​വ് ലാ​ലു പ്ര​സാ​ദ് യാ​ദ​വു​മാ​യി ഉ​ട​ക്കി സ്വ​ന്തം പാ​ർ​ട്ടി​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ തേ​ജ്പ്ര​താ​പ് വൈ​ശാ​ലി​യി​ലെ മ​ഹു​വ​യി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​ക്ക് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ണ്ട്. പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ണ് വ​ലു​ത് എ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് തേ​ജ്​​പ്ര​താ​പി​ന്റെ അ​നി​യ​നാ​യ തേ​ജ​സ്വി. എ​ന്നാ​ൽ, തേ​ജ് പ്ര​താ​പ് ജ​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് റ​ബ്രി​ദേ​വി​യു​​ടെ അ​മ്മ മ​ന​സ്സ് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു. അ​വ​ർ അ​ക്കാ​ര്യം തു​റ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    നി​ല​വി​ൽ ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ മ​ഹാ​സ​ഖ്യ​ത്തി​ന് നേ​രി​യ മു​ൻ​തൂ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​മാ​യി മാ​റി​യ മ​ഹാ​സ​ഖ്യം പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്. പ്ര​ശാ​ന്ത് കി​ഷോ​റി​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് കി​ട്ടു​ന്ന വോ​ട്ടു​ക​ളാ​കും ഇ​ത്ത​വ​ണ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കു​ക. മ​ഹാ​സ​ഖ്യ​ത്തി​ൽ പ​ല​യി​ട​ത്തും ‘സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര’​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. എ​ൻ.​ഡി.​എ സ​ഖ്യ​ത്തി​ൽ തൊ​ഴു​ത്തി​ൽ​കു​ത്ത് വ​ള​​രെ കു​റ​വു​മാ​ണ്.

